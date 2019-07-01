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عزت أبو عوف.. البداية والنهاية مع عمرو دياب

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
بدأ عزت أبو عوف مشواره في أواخر الستينيات من خلال فرقة "Les Petits Chats" مع عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة ويحيى خليل، ثم انضم لفرقة "البلاك كوتس" التي أسسها إسماعيل الحكيم، ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها عام 1978، ثم أسس "أبو عوف" فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي مع شقيقاته "مها، منال، ميرفت، منى"، من خلال فرقة "فور إم" في عام 1979، والتي أسهمت في ترسيخ اسم عزت أبو عوف وشهرته إلى حد كبير، إذ ذاع صيت الفرقة في الألحان، التي من أشهرها "الليلة الكبيرة، دبدوبة التخينة، مغنواتي، لا عاجبك كده ولا كده، جنون الديسكو" وغيرها.
وبعد نحو 12 عاما من النجاحات التي حققتها الفرقة، انفرط العقد بزواج شقيقاته، وتسبب ذلك في إحباط نفسي كبير لعزت أبو عوف، وأطلق لحيته وأصبح سمينا، وكانت إلى جواره زوجته "فاطيمة"، ثم دخل بعدها عالم التمثيل لأول مرة من خلال فيلم "أيس كريم في جليم" مع النجم الشاب آنذاك عمرو دياب عام 1992. المفارقة أنه بعد
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حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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رحل ليلتقي «فاطيمة».. عزت أبو عوف عاشق حتى الموت

استيقظ المصريون والعرب، اليوم الإثنين، على خبر صادم، وهو رحيل الفنان الكبير الدكتور عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، والذي مكث فيه نحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها عن تفاصيل حالته الصحية، ثم خرجت شقيقته مها أبو عوف لتؤكد أن حالته حرجة، قبل أن يرحل عنا ويلقى ربه.
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عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.
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هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
عمرو دياب

أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
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