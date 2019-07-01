شركات اختفت من الأسواق بعد هذه السيارات الناجحة

على مدى عقود طويلة استطاعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العديد من الموديلات الرائعة التي جذبت الجمهور بقوة، إلا أنها لم تستطع البقاء
عادة ما تراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الإصدارات والموديلات التي تنجح في الحصول على جماهيرية كبيرة بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يكفي بمفرده لتواصل تواجدها القوي بشكل عام واحتفاظها بمكانتها في العالم لدى الجماهير.
وعلى الرغم من النجاح الذي قد تحققه الشركات العالمية المصنعة للسيارات عن طريق بعض الموديلات التي لها جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تستطع البقاء بشكل قوي في المنافسة حتى تتوقف تمامًا عن إنتاج موديلات جديدة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الشركات التي أنتجت موديلات رائعة ولم تعد موجودة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
سايون
في عام 2003، وضعت شركة تويوتا اليابانية العملاقة خطة للاستفادة من السائقين الشباب، واستنبطت طريقًا للاستحواذ
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الشركات التي أنتجت موديلات رائعة ولم تعد موجودة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
سايون
في عام 2003، وضعت شركة تويوتا اليابانية العملاقة خطة للاستفادة من السائقين الشباب، واستنبطت طريقًا للاستحواذ على سوق يستهدف الأشخاص الذين يهتمون بالإنترنت، وركزت فكرتها على إنشاء علامة تجارية من شأنها أن توفر للسائقين الأصغر سنا سيارات جديدة تتميز بميزات مثيرة، وبهذه الطريقة ولدت سايون، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستمرارها في الأسواق العالمية، حتى بعد أن أنتجت بعض الموديلات التي حققت نجاحًا جماهيريا كبيرًا.
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أولدز موبيل
تعد واحدة من أهم العلامات التجارية الفائقة التي حافظت على ثباتها خلال التسعينيات ولكنها فشلت في الحصول على أي قوة جماهيرية في الألفية الجديدة، وبدأت أولدزموبيل عملها في عام 1897، وأغلقت أبوابها في عام 2004، وهو الأمر الذي كان بمثابة صدمة لمتابعي الأسواق العالمية، خاصة أن مصانع تلك الشركة استمرت لأكثر من 100 عام كاملة، وهو ما يعني أنها بطبيعة الحال استطاعت تكوين بعض الجماهيرية والنجاح في الأسواق العالمية المختلفة.
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ساب
إذا طلبنا منك أن تدرج قائمة الدول المؤسسة لماركات السيارات الشهيرة، فمن المحتمل أن تذكر ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحتى إيطاليا، إلا أنه من غير المرجح أن تذكر صناعة السيارات السويدية في هذه القائمة، ولكن هناك بالفعل بعض العلامات التجارية للسيارات السويدية لا تزال تستخدم حتى الآن، ومنها بطبيعة الحال فولفو وAMG وهما الأكثر شهرة، لكن السويد كانت معروفة أيضًا بساب، والتي لم تعد موجودة في الأسواق العالمية بالوقت الحالي.
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بونتياك
حاولت بونتياك احتضان تحول السيارات في أوائل الألفية الجديدة، وكانت الشركة تنتج مجموعة من السيارات من الدرجة الأولى منذ عام 1926، بما في ذلك بونتياك جي تي أو، المحبوبة على نطاق واسع، وهي سيارة اشتهرت بشكل رئيسي في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.
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وعلى الرغم من اختفاء تواجدها الأساس بالأسواق العالمية في الوقت الحالي، لكنها لا تزال تتمتع ببعض من ومضات الحياة في العصر الحديث.
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هامر
عندما ظهرت الشركة لأول مرة على الساحة في عام 1992، سعت هامر للرهان على الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة، وذلك عن طريق الإمكانيات العسكرية الضخمة، وهو الأمر الذي ساعدها في اجتذاب شرائح مختلفة من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية، وذلك قبل أن تبدأ في خفض وتيرة إنتاجها على مستوى إنتاج السيارات والموديلات الجديدة في الوقت الحالي.