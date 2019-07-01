شركات اختفت من الأسواق بعد هذه السيارات الناجحة

على مدى عقود طويلة استطاعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العديد من الموديلات الرائعة التي جذبت الجمهور بقوة، إلا أنها لم تستطع البقاء

تحرير:محمود نبيل ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هامر

عادة ما تراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الإصدارات والموديلات التي تنجح في الحصول على جماهيرية كبيرة بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يكفي بمفرده لتواصل تواجدها القوي بشكل عام واحتفاظها بمكانتها في العالم لدى الجماهير. وعلى الرغم من النجاح الذي قد تحققه الشركات العالمية المصنعة للسيارات عن طريق بعض الموديلات التي لها جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تستطع البقاء بشكل قوي في المنافسة حتى تتوقف تمامًا عن إنتاج موديلات جديدة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الشركات التي أنتجت موديلات رائعة ولم تعد موجودة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. سايون في عام 2003، وضعت شركة تويوتا اليابانية العملاقة خطة للاستفادة من السائقين الشباب، واستنبطت طريقًا للاستحواذ