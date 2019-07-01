هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)
تحرير:وكالات٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية.
وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في مطار بن غوريون بعد ظهر اليوم الإثنين، بينما كانت الطائرة التي كان على متنها 152 راكبا تستعد للهبوط على أحد مدرجات المطار.
وبعد التحليق فوق المطار في شكل دائري للتخلص من الوقود، هبطت الطائرة في الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت المحلي، مستخدمة
وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في مطار بن غوريون بعد ظهر اليوم الإثنين، بينما كانت الطائرة التي كان على متنها 152 راكبا تستعد للهبوط على أحد مدرجات المطار.
وبعد التحليق فوق المطار في شكل دائري للتخلص من الوقود، هبطت الطائرة في الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت المحلي، مستخدمة فرامل المحرك لتقليل الضغط على الإطارات، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب، الذين نزلوا على مدرج المطار.
وقبل الهبوط، رافقت الطائرة المتضررة مقاتلتان إسرائيليتان من طراز "إف 16"، إلى المجال الجوي الإسرائيلي، لتقييم الأضرار في الطائرة، وذكروا أن أحد الإطارات الخلفية اليسرى للطائرة هو الذي تفجر، وتم تجهيز أكثر من 100 سيارة إسعاف في مكان الهبوط، وإلغاء أو تحويل جميع الرحلات الجوية الأخرى.