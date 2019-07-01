هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تحرير:وكالات ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.

وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في مطار بن غوريون بعد ظهر اليوم الإثنين، بينما كانت الطائرة التي كان على متنها 152 راكبا تستعد للهبوط على أحد مدرجات المطار. وبعد التحليق فوق المطار في شكل دائري للتخلص من الوقود، هبطت الطائرة في الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت المحلي، مستخدمة