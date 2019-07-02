رياضة

أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

علاقتى بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني تمتد لأكثر من 30 عامًا كما أنني كنت أحد أسباب ترشيحه للعمل في جهاز منتخب الفراعنة في ولايته الأولى
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.
«التحرير» تواصلت مع أحمد الطيب الموجود حاليا فى قطر حيث يعمل كبير المعلقين فى قناة الدورى والكأس، ويقدم برنامج "تكتيك" فى نفس القناة وكان لنا معه هذا الحوار: - كابتن أحمد.. لماذا حملت أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى مسؤولية إصابة جنش؟ أنا لم أحمل أحمد ناجى المسؤولية، ولكننى أوضحت
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الأرجنتين‎ (1)

الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
أدريان رابيو (2)

رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
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مدرب البرازيل لا يستطيع النوم قبل مواجهة الأرجنتين

أعرب مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، عن تطلعه لمواجهة الأرجنتين فجر غد الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي طموح كبير، ويبدو أنني لن أنام مجددًا بسبب تلك المواجهة، على جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، ومعرفة أن تحقيق الفوز ضروري خاصة أننا الفريق الأفضل، لا يهمنا اللعب على الملعب الذي خسرنا عليه من قبل 7-1 أمام ألمانيا، نحن ننتظر خوض كلاسيكو رائع، الدعم الجماهيري هنا كبير للغاية، أكثر من الدعم الذي تلقيته في بورتو أليجري، المدينة التي ولدت بها".
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منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
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