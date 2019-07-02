أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

علاقتى بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني تمتد لأكثر من 30 عامًا كما أنني كنت أحد أسباب ترشيحه للعمل في جهاز منتخب الفراعنة في ولايته الأولى

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.

«التحرير» تواصلت مع أحمد الطيب الموجود حاليا فى قطر حيث يعمل كبير المعلقين فى قناة الدورى والكأس، ويقدم برنامج "تكتيك" فى نفس القناة وكان لنا معه هذا الحوار: - كابتن أحمد.. لماذا حملت أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى مسؤولية إصابة جنش؟ أنا لم أحمل أحمد ناجى المسؤولية، ولكننى أوضحت

«التحرير» تواصلت مع أحمد الطيب الموجود حاليا فى قطر حيث يعمل كبير المعلقين فى قناة الدورى والكأس، ويقدم برنامج "تكتيك" فى نفس القناة وكان لنا معه هذا الحوار:

- كابتن أحمد.. لماذا حملت أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى مسؤولية إصابة جنش؟

أنا لم أحمل أحمد ناجى المسؤولية، ولكننى أوضحت الموقف لأنه فى خلال معسكرين للمنتخب الوطنى، أصيب معه 5 حراس مرمى فى كأس الأمم الإفريقية السابقة، أُصيب شريف إكرامى وأحمد الشناوى ومحمد عواد إصابة واحدة، تمزق فى العضلة الخلفية، وهذا الأمر تفسيره ببساطة شديدة عدم وجود تقنين جيد للأحمال التى يحصل عليها الحراس، بعدها أصيب عامر عامر بجزع فى الرباط الداخلى للركبة أثناء المران، ومن بعده جنش فى «وتر أكيليس» أعتقد أنها إصابات يتحملها المسؤول عن وضع التدريبات والأحمال للحراس سواء كان أحمد ناجى أو أى مدرب آخر مكانه.

- هل صحيح أنك تراجعت عن اتهام ناجى بتحمل المسؤولية؟

أنا لم أتراجع عن وجهة نظرى لكن لأن البعض تفهم كلامى على أننى أتهمه بتعمد إصابة جنش، حاولت توضيح الأمر أكثر، لأن ناجى لا يتعمد إصابة أى حارس من الحراس الذين تعرضوا للإصابة معه فى التدريبات، ومفترٍ وظالم من يتهمه بذلك الاتهام، لكن ما يحدث من إصابات يؤكد أنه لديه مشكلة فى تقنين الأحمال ونوعية التدريبات وارتباط بعضها ببعض، ومن المؤكد هو إنسان طيب ولا يتعمد إيذاء أحد.

- البعض فسر البوست الذى نشرته حول إصابة جنش بشكل خاطئ وأكد أن هناك خلافا بينك وبين ناجى؟

إطلاقًا.. أولًا أنا أوضحت الأمر فقط، فهناك مشكلة فى التدريبات والأحمال ونحن الآن فى نهاية موسم طويل وشاق ومجهد، ولا يجوز استخدام الحواجز بهذا الارتفاع وبهذا التكرار للاعبين مجهدين طوال العام، وتعالوا لا نذهب بعيدًا عندما أُصيب 8 لاعبين من الأهلى دفعة واحدة، هذا الموسم، أشارت حينها أصابع الاتهام للمدرب، ومخطط الأحمال ليندمان على ما أتذكر، ومع الحراس فى المنتخب تكرر المشهد أيضًا وأصيب خمسة حراس من 8 معناه أن السبب مدرب الحراس نفسه!

ثانيا قبل المباراة بـ48 ساعة ممنوع إعطاء أحمال بدنية خاصة بالقوة لأنها تحتاج إلى 72 ساعة للتخلص منها والعودة للحالة الطبيعية، يتم منح أحمال خاصة بالسرعة، لكن القوة لا، وهذا خطأ وقع فيه أحمد ناجى مع جنش وبقية الحراس، لأن نوعية التدريبات تلعب دورًا فى حدوث الإصابات، ومن الواضح أن التدريبات تحتاج إلى تطوير أكثر مما هى عليه الآن.

- ماذا عن وجود خلاف بينك وبين مدرب حراس المنتخب؟

لا طبعًا، ويعلم الله أن تقييمى مجرد من العواطف، ودون إساءة أو تحامل، وما لا يعرفه من يردد هذا الكلام أن علاقتى بناجى تمتد لأكثر من 30 عاما وكنت أحد أسباب ترشيحه للعمل فى منتخب مصر فى ولايته الأولى، ومن ثم فإن هذا الأمر لا علاقة له بآرائى الفنية أو الإعلامية لأننى أستطيع الفصل بين العلاقات الشخصية جيدا والعمل الفنى.

- ما رأيك فى أداء المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا؟

فى البداية كلنا سعداء بالمظهر الحضارى وتنظيم البطولة الرائع والحضور الجماهيرى المبهر والدور الذى تلعبه الأسر المصرية فى دعم منتخبنا فى المباريات، وأهنئ المنتخب على التأهل إلى دور الـ16 من البطولة بعدما تأهل بالعلامة الكاملة عقب الفوز فى المباريات الثلاث وعدم اهتزاز شباكنا بأى أهداف، كل هذا شىء جيد، لكن الشىء المقلق هو الأداء وأعتقد أننا نتفق جميعا فى ذلك.

أداء المنتخب مؤكد غير مرضٍ شكلا ومضمونًا، وأخشى أن نبكى يومًا على هيكتور كوبر المدير الفنى الأرجنتينى السابق الذى هاجمه الجميع، وقتها اتهمنا كوبر أنه كان يدافع فقط، ومع ذلك أنجزنا المهمة وحققنا الهدف، تأهلنا إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد غياب 3 دورات ووصلنا للمباراة النهائية وكنا الأقرب للتتويج باللقب، وتأهلنا إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

مع كوبر دفاع منتخب مصر كان ممتازا، والهجوم جيد ومن ثم حقق الهدف وكان لنا

«استايل لعب» واضح المعالم، أداء جماعى بصبغة دفاعية، لكن حتى الآن مع أجيرى دفاع المنتخب مقبول، والهجوم مقبول أى أقل من الجيد فى الحالتين، وبدون "استايل" أو معالم واضحة، والبدلاء ضعاف جدا والأساسيون حائرون ما بين دفاع كوبر وهجوم أجيرى، وخط الوسط فقد الهويّة تمامًا لأنه غير قادر على اللعب بشكل دفاعى كامل أو هجومى واضح.

- ما توقعاتك للمنتخب فى هذه البطولة؟

أتمنى أن نفوز باللقب بإذن الله، لكن لا بد من إجراء تعديلات فنية ومعالجة الأخطاء التى ظهرت حتى نتمكن من تحقيق ذلك الهدف، وأتمنى ألا نتأثر بالحالة التى ظهرنا عليها فى الدور الأول عندما نواجه منتخبات كبيرة.

- من اللاعب الذى نال إعجابك فى المنتخب الوطنى؟

بمنتهى الصراحة حتى الآن ما زال لم يشارك.

- البعض يرى أن تريزيجيه يقدم مستويات جيدة فما تعليقك؟

لدينا لاعبون كبار على المستوى الفردى لكنهم جماعيا لم يؤدوا المطلوب منهم، وبالمناسبة أتمنى عدم عقد مقارنات مثلما يحدث لأن محمد صلاح لاعب كبير ونجم عالمى، أما تريزيجيه فهو لاعب مميز نتمنى أن يصل هو الآخر للعالمية ويصبح نجما كبيرا مثل صلاح.

- ما تعليقك على البطولة بشكل عام؟

حتى الآن أفضل منتخبات بالترتيب هى الجزائر ثم المغرب.

- من الذى ترشحه للمباراة النهائية؟

أتمنى وجود منتخب مصر لكن يبدو الأمر صعبا بعض الشىء إذا واجهنا أيًّا من المنتخبين السابقين أو منتخب السنغال، لكن توقعاتى وفقا للأداء حتى الآن ولو الأمور سارت بشكل طبيعى، أحد منتخبى الجزائر أو المغرب مع السنغال، أو منتخب من شمال إفريقيا وآخر من أصحاب البشرة السمراء.

- ما تعليقك على أزمة عمرو وردة؟

مشكلة عمرو وردة سيدفع ثمنها للأسف المجتمع ككل، الأبناء فى المنازل، والطلبة فى المدارس، والأزواج أمام زوجاتهن، رغم أن البداية كانت جيدة ومبشرة بعد استبعاد اللاعب نهائيا من معسكر المنتخب، لكن التراجع الذى حدث وغير المبرر أصبح أمرا شديد الخطورة على المجتمع.

- لكن اتحاد الكرة مبرراته أن اللاعبين أصروا على عودة اللاعب؟

أعتقد أن هنا بيت الداء، لأن اللاعب لا بد أن يعلم حدوده جيدًا فاللاعب لاعب والمسؤول مسؤول، خاصة أنها لم تكن الغلطة الأولى للاعب، وأعتقد أن المشكلات التى نعيشها وتتكرر فى الوسط الرياضى أظهرت وجود ضعف من جانب بعض القيادات الإعلامية المسئولة عن حماية المجتمع من أخطار أبنائه، ولا بد من وقفة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.