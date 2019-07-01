رياضة

نجم الكاميرون: منتخب بنين قوي.. ولم يأتِ للنزهة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
الكاميرون
الكاميرون
قال الهولندي كلارنس سيدروف، مدرب الكاميرون، إنه يدخل اللقاء "بثقة كبيرة دون ضغوط، ولدينا العديد من الخيارات سوف نطبقها خلال مباراتنا المقبلة أمام بنين"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن "أداء اللاعبين يتطور مع كل مباراة، ما يضمن استمرارنا فى منافسات البطولة خلال المرحلة المقبلة، وهدفنا الحالى هو حصد الثلاث نقاط أمام بنين غدًا الثلاثاء". وتابع أنه لعب كرة القدم لسنوات طويلة، وتسجيل الأهداف أمر لا يمكن تعلّمه "ولكن ما نعمل عليه ونجحنا فيه هو صناعة الكثير من الفرص للتسجيل".
وأوضح كلارنس سيدروف: "إننا أصبحنا معتادين على الأجواء فى مدينة الإسماعيلية وراض جدا عن الوجود داخلها من حيث الإقامة وجودة ملاعب التدريب وملعب المباريات". بينما أكد ستيفن باهوكين لاعب المنتخب الكاميروني: "هدفنا أن نظل مجموعة واحدة مترابطة حتى اللقاء النهائي في البطولة، والمنتخب البنيني فريق قوي ولم
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مصر-والكونغو (5)

منتخب مصر مع أجيري.. بين الكوارث والانحلال والخداع

حقق المنتخب الوطني فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة، وسجل للفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. وضمن الفراعنة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.
سيد-عبد-الحفيظ

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع ثلاثي الأهلي في مران اليوم

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين، مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى يوليو الجاري.
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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منتخب-بنين‎ (5)

بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
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طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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قائد الفراعنة:البدايات مهمة والجميع يعمل حسابا لصلاح

"أجيري تأكد أن جميع اللاعبين جاهزين للبطولة، وهو حاول تجربة خطط معينة في المباريات، والآن الجميع جاهز لمواجهة زيمبابوي، ومعنوياتنا عالية جدًا، ونعلم أن البطولة على أرضنا ونعد الجماهير المصرية أن البطولة ستكون من نصيبنا، والضغط كبير علينا لأن البطولة تقام في مصر، وسنحاول لعب كرة جيدة، وسيكون هناك جمهور كبير في استاد القاهرة وهذه نقطة جيدة لكي نعود للعب في أفضل ملعب داخل مصر، وكسبنا 3 بطولات متتالية 2006 و2008 و2010، وهذا عرف الجميع أن منتخب مصر قوي".. بتلك الكلمات تحدث أحمد المحمدي قائد الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي.
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قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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