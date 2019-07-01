نجم الكاميرون: منتخب بنين قوي.. ولم يأتِ للنزهة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

الكاميرون

قال الهولندي كلارنس سيدروف، مدرب الكاميرون، إنه يدخل اللقاء "بثقة كبيرة دون ضغوط، ولدينا العديد من الخيارات سوف نطبقها خلال مباراتنا المقبلة أمام بنين"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن "أداء اللاعبين يتطور مع كل مباراة، ما يضمن استمرارنا فى منافسات البطولة خلال المرحلة المقبلة، وهدفنا الحالى هو حصد الثلاث نقاط أمام بنين غدًا الثلاثاء". وتابع أنه لعب كرة القدم لسنوات طويلة، وتسجيل الأهداف أمر لا يمكن تعلّمه "ولكن ما نعمل عليه ونجحنا فيه هو صناعة الكثير من الفرص للتسجيل".

وأوضح كلارنس سيدروف: "إننا أصبحنا معتادين على الأجواء فى مدينة الإسماعيلية وراض جدا عن الوجود داخلها من حيث الإقامة وجودة ملاعب التدريب وملعب المباريات". بينما أكد ستيفن باهوكين لاعب المنتخب الكاميروني: "هدفنا أن نظل مجموعة واحدة مترابطة حتى اللقاء النهائي في البطولة، والمنتخب البنيني فريق قوي ولم

وأوضح كلارنس سيدروف: "إننا أصبحنا معتادين على الأجواء فى مدينة الإسماعيلية وراض جدا عن الوجود داخلها من حيث الإقامة وجودة ملاعب التدريب وملعب المباريات".



بينما أكد ستيفن باهوكين لاعب المنتخب الكاميروني: "هدفنا أن نظل مجموعة واحدة مترابطة حتى اللقاء النهائي في البطولة، والمنتخب البنيني فريق قوي ولم يأتِ للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للنزهة".



وواصل ستيفن باهوكين: "نسعى لتحقيق الفوز أمام بنين غدًا، فخور بأن أحمل قميصا ارتداه والدي من قبل ولكن هذا لا يشكل ضغطًا على عاتقي للفوز باللقب مثلما فعل والدي".



ويواجه المنتخب الكاميروني في السادسة من مساء غد الثلاثاء، نظيره البنيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

