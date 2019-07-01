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التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات اليوم سارت بشكل جيد ومنضبط، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات
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بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلًا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
العباسي-مع-صورته

فزع وحلم شهادة..قصة أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

«محمد أفندي العباسي».. اسم كبير لواحد من الأبطال، يعرفه القاصي والداني بمحافظة الشرقية، والذي دائمًا ما يكون مَثار ثناء أهل بلدته كلما تطرق الحديث إلى البطولة والشجاعة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كان العباسي أحد أبطالها وأشهرهم على الإطلاق؛ ولم لا وهو أول من رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس بعدما تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من الثأر لكرامة الوطن واستعادة سيناء في الملحمة التي دارت رحاها يوم العاشر من رمضان عام 1973، لكن السنوات التي مرت على الرجل شهدت معاناة حقيقية سردها في أكثر من مناسبة يشكو فيها الإهمال والتهميش.
الأرز

استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق

يبدو أن أزمات الأرز لن تنتهى، فبعد مواجهة الفلاحين أزمة مع قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز حفاظا على المياه، بدأت أزمة جديدة وهى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطينن، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأرز المحلى، وبالتالى انخفاض سعره، لذا انتفض الفلاحون لمطالبة الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، تخوفا من انخفاض سعر الأرز عن سعر التكلفة وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بالإضافة إلى أن غرق السوق المحلى بالأرز المستورد سيؤدى إلى انهيار زراعة الأرز فى مصر حسب ما يؤكده الفلاحون.
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78 % نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
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نائب رئيس الامتحانات:لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ

نفى خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، مؤكدًا أن الامتحان كان من الكتاب المدرسي. وأكد عبدالحكم، أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة. وشهدت المدارس اليوم السبت، صراخ بعض طلاب الشعبة الأدبية، بسبب صعوبة امتحان التاريخ، مشيرين إلى أن الامتحان أسئلته غير مباشرة وغير واضحة، كما اشتكوا من طول الامتحان، وأنه يحتاج للكتابة المكثفة، ويحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه.
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إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
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طالب يمزق امتحان الأحياء بكفر الشيخ.. وحالات إغماء

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى، وسيدي سالم المركزي، التابعة جميعها لمديرية الصحة بكفر الشيخ، 7 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، بينما قام طالب بمدرسة الشهيد جلال الدسوقى، بمدينة بلطيم، بتمزيق ورقة إجابته في أثناء امتحان الأحياء لشعبة "علمى علوم". وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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