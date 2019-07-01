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بنسبة 25%.. محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانيا

تحرير:وكالات ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
أعلن المجلس الدستوري الموريتاني رسميا، اليوم الإثنين، فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على نسبة 52 في المئة من أصوات الناخبين. وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على نسبة 17.87 في المئة، وبيرام الداه أعبيد، على نسبة 18.59، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40، وحاز حاميدو بابا نسبة 8.70. وبيّن المجلس أن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس القادم، مضيفا أنه رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
وتعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة مفصلية في تاريخ موريتانيا، حيث سيسلم السلطة رئيس منتخب لخلف منتخب، في سابقة لم يعهدها المسار السياسي للبلاد. وينحدر ولد الشيخ الغزواني من الشرق الموريتاني، وبالتحديد من مقاطعة بومديد التابعة لولاية العصابة، وينتمي الرئيس الجديد لأسرة علمية صوفية معروفة في موريتانيا. ولد
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سوريا تُحبط هجمات صاروخية إسرائيلية على دمشق وحمص

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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وقالت اللجنة، إن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي 18.58%، في حين حلّ ثالثًا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17.58% من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحفي بابا حميدو كان 8,71% في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز".
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انطلاق انتخابات الإعادة في «إسطنبول»

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