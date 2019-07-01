رياضة

القبض على نائب رئيس "كاف" بتهمة الاختلاس

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
كشفت تقارير صحفية نيجيرية اليوم الإثنين أن المحكمة الفيدرالية النيجيرية أصدرت أمرا بالقبض على أمجيه بينيك رئيس الاتحاد النيجيري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدك "كاف" لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار، حيث أكدت صحيفة "نيشان" النيجيرية أن السلطات النيجيرية ألقت القبض على رئيس الاتحاد النيجيري ونائب رئيس "كاف" بالإضافة إلى 4 مسئولين من الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس مالي، وذلك في إطار مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.
وتمكن المنتخب النيجيري بقيادة جيرنوت روهر من التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة منذ 21 يونيو الماضي على أن تنتهي 19 يوليو الجاري، وذلك بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وهي المجموعة التي تضم كلا من مدغشقر الذي تأهل بصحبة النسور
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كوفاسيتش- (1)

ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
منتخب غانا

منتخب غانا يفقد «أتسو» أمام غينيا بيساو

كشف منتخب غانا عن غياب مهاجمه كريستيان أتسو في مباراة الجولة المقبلة خلال منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 أمام غينيا بيساو غدًا الثلاثاء، حيث تعرض لاعب نيوكاسل يونايتد للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول السبت الماضي. وخضع كريستيان أتسو لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية في مدينة الإسماعيلية قبل أن تطير بعثة البلاك ستارز إلى مدينة السويس لمواجهة منتخب غينيا بيساو. ويعد غياب أتسو هو الصدمة الثانية التي يتلقاها منتخب غانا بعد غياب توماس أجيبونج للإصابة في لقاء منتخب بنين.
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نيجيريا تبحث عن تأمين صدارة المجموعة الثانية

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر وستكون ضربة البداية الساعة السادسة مساء من ملعب الإسكندرية، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها مدغشقر، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز بهدف نظيف على كل من بوروندي وغينيا وضمنت التأهل للدور التالي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0، وتحتاج مدغشقر لنقطة التعادل للتأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية.
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نيجيريا تتطلع للتأهل المبكر أمام غينيا في الكان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب الإسكندرية عندما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا في تمام الساعة 4:30 عصرًا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف نظيف، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بنتيجة 2-2، لتملك في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثاني، وتواجه المنتخبان في 17 مباراة سابقة، تبادل فيها كل فريق الفوز في 5 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات.
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مدرب غينيا: عندما تلعب ضد نيجيريا يجب أن تكون شجاعًا

قال البلجيكى بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، إن مواجهة الفريق أمام نيجيريا لن تكون سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار فيها، وأضاف "بوت" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيجيريا، ندرك جيدا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين ولابد أن نكون واقعيين، وقال بوت: "هناك عدد من الدروس خرجنا بها من مباراة مدغشق، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة، وعندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وأفضل حال، ويجب أن تكون شجاعًا".
صامويل كالو

طبيب أمم إفريقيا يكشف خطة إنقاذ اللاعبين من الموت

مع اقتراب ختام مباريات الجولة الأولى، شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية العديد من الحالات الطبية الخطيرة التى كادت تودي بحياة اثنين من نجوم البطولة، الأول صامويل كالو، لاعب نيجيريا الذى تعرض لأزمة قلبية قبل مباراة فريقه الأولى، والثاني جويل تاجوي لاعب الكاميرون الذى استبعد من البطولة لوجود خطر على حياته لمشكلات في الشريان التاجي بالقلب. ومع تزايد الحالات الطبية الخطيرة، تحدث الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن كواليس الجانب الطبي للبطولة التي تستمر فى مصر حتى 19 يوليو المقبل.
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