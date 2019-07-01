القبض على نائب رئيس "كاف" بتهمة الاختلاس

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

منتخب نيجيريا

كشفت تقارير صحفية نيجيرية اليوم الإثنين أن المحكمة الفيدرالية النيجيرية أصدرت أمرا بالقبض على أمجيه بينيك رئيس الاتحاد النيجيري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدك "كاف" لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار، حيث أكدت صحيفة "نيشان" النيجيرية أن السلطات النيجيرية ألقت القبض على رئيس الاتحاد النيجيري ونائب رئيس "كاف" بالإضافة إلى 4 مسئولين من الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس مالي، وذلك في إطار مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.

وتمكن المنتخب النيجيري بقيادة جيرنوت روهر من التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة منذ 21 يونيو الماضي على أن تنتهي 19 يوليو الجاري، وذلك بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وهي المجموعة التي تضم كلا من مدغشقر الذي تأهل بصحبة النسور