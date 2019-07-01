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بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

سليم الرياح، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تونس، أكد في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "السبسي تعرض لحالة تسمم"
تحرير:أحمد سليمان ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
السبسي
السبسي
الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
حيث قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، في مقابلة مع قناة "حنبعل" إنه "لا يستبعد وجود مخطط للتخلص من الرئيس التونسي، الذي يرقد منذ الخميس الماضي بالمستشفى العسكري في العاصمة التونسية، عقب تعرضه إلى وعكة صحية وصفت بـ"الحادة". وكان سليم الرياح، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أول من أشار إلى احتمال
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محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

بنسبة 25%.. محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانيا

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني رسميا، اليوم الإثنين، فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على نسبة 52 في المئة من أصوات الناخبين. وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على نسبة 17.87 في المئة، وبيرام الداه أعبيد، على نسبة 18.59، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40، وحاز حاميدو بابا نسبة 8.70. وبيّن المجلس أن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس القادم، مضيفا أنه رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
قصف-صواريخ

مقتل 4 سوريين في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، الإثنين، لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها، ولم توجه سانا اصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تُحبط هجمات صاروخية إسرائيلية على دمشق وحمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عددا منها، ولم توجه سانا أصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".
الحوثيون

4 قتلى و8 جرحى جراء قصف الحوثيين لحي شرق تعز باليمن

استهدفت قوات "أنصار الله" (الحوثيين) أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غرب اليمن بقصف مدفعي، أدى إلى سقوط 12 مدنيا بين قتيل وجريح، حسب وسائل إعلام يمنية. ونقلت وكالة "سبأ" (الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) عن مصدر لها أن "المليشيات الحوثية" استهدفت تجمعا للمدنيين أثناء استلامهم مواد إغاثية في حي شعب الدباء شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما أوضحت مصادر طبية في مستشفى "الثورة" لوكالة "مأرب برس" أن المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى جراء القصف الحوثي.
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باجى-قايد-السبسى (1)

نجل الرئيس التونسي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

أعلن نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز". وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري".
السبسي

من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.
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الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
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إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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