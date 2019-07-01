بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

سليم الرياح، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تونس، أكد في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "السبسي تعرض لحالة تسمم"

تحرير:أحمد سليمان ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

السبسي

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.

حيث قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، في مقابلة مع قناة "حنبعل" إنه "لا يستبعد وجود مخطط للتخلص من الرئيس التونسي، الذي يرقد منذ الخميس الماضي بالمستشفى العسكري في العاصمة التونسية، عقب تعرضه إلى وعكة صحية وصفت بـ"الحادة". وكان سليم الرياح، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أول من أشار إلى احتمال