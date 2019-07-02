دراسة: التلوث يؤثر بشكل كبير على معدل ذكاء الطفل

الجسيمات السامة قد تصل إلى الطفل من خلال المشيمة، وتتسبب في حدوث تلف مباشر للمخ أو توقف المشيمة عن عملها، فالمشيمة هي المسئولة عن نقل الطعام إلى الطفل داخل رحم الأم
الدراسات السابقة بحثت بشكل كبير في علاقة التلوث بصحة المرأة الحامل وصحة الطفل، فثبت أن هناك العديد من الأمراض مثل التوحد وفرط الانتباه ومشكلات متعلقة بالتعلم، ومع الاستكمال لمعرفة مزيد عن التعرض للمواد الكيميائية الضارة والسامة، وجد أن معدل ذكاء الطفل قد يتأثر بشكل كبير إذا تمت تربيته في مكان ملوث، وليس ذلك فقط فقد جاءت بعض الدراسات موضحةً أن الأطفال الذين يولدون في أماكن ملوثة، لديهم معدل ذكاء أقل بسبع نقاط أقل من هؤلاء الذين يعيشون في بيئة نظيفة، نقلًا عن "dailymail".
اقترحت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعيشن في مناطق ملوثة ومزدحمة، ربما هم الأكثر عرضة ليكونوا أقل ذكاءً، الضوضاء بشكل عام تؤثر على التفكير، فإذا كنت تفكر في أمر هام ستشعر أنك أصبحت مشتتًا عن سماع صوت السيارات، وعند المذاكرة ستجد أن أقل حركة حتى ولو كانت صوت موسيقى قادما من الخارج يزعجك
اقترحت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعيشن في مناطق ملوثة ومزدحمة، ربما هم الأكثر عرضة ليكونوا أقل ذكاءً، الضوضاء بشكل عام تؤثر على التفكير، فإذا كنت تفكر في أمر هام ستشعر أنك أصبحت مشتتًا عن سماع صوت السيارات، وعند المذاكرة ستجد أن أقل حركة حتى ولو كانت صوت موسيقى قادما من الخارج يزعجك ويجعلك غير قادر على التركيز بشكل كبير، فوجد الباحثون أن تعرض الطفل في الرحم لجسيمات دقيقة من تلوث الهواء من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على معدلات الذكاء.
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فالجسيمات السامة قد تصل إلى الطفل من خلال المشيمة، وتتسبب في حدوث تلف مباشر للمخ أو توقف المشيمة عن عملها بشكل سليم، فالمشيمة هي المسئولة عن نقل الطعام إلى الطفل داخل رحم الأم فهي الموصل الوحيد، وعند حدوث أي خلل بها يتأثر الجنين.
فالأطفال الصغار الذين يعيشون في مناطق مليئة بالتلوث لديهم معدل ذكاء يصل إلى 2.5 نقطة وتراجع بمقدار 6.8 نقطة في الوقت الذي سجل فيه الآخرون أربع نقاط ويعيشون في المناطق الأقل تلوثًا، هذه الاكتشافات تلقي الضوء على
أن التلف الناتج من التلوث قد يؤذي بصحتنا بشكل كبير، وفي هذه المرة الملوثات لم تأت من السيارات ولكن من المصانع والأعمال الصناعية.
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وجدت نفس الدراسة أن حمض الفوليك الذي يعتبر متطلبا بشكل كبير للمرأة الحامل ربما يحمي من تلف المخ، وللتأكد بشكل واقعي قام باحثون من جامعة كاليفورنيا بالنظر في قاعدة بيانات ما يقرب من 1.005 طفل، وقاموا بمقارنة معدل ذكاء الأطفال، من خلال التلوث المحيط بمنازلهم.
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فقد كانت الجسيمات من النوع PM10 (جسيمات دقيقة) هي الأساس الذي قامت عليه الدراسة (هي كتل صغيرة قد تشبه عرض شعرة الإنسان)، يتم استنشاق جزيئات PM10 بسهولة وتصبح داخل الجسم، فقد تأتي من عوادم السيارات والشاحنات ومواقع البناء والغبار على الطرق والمصانع، وقالت الطبيبة كريستين لوفتوس كاتبة الدراسة: "إننا وجدنا أن الأطفال الذين يتعرضون إلى معدات عالية من هذه الجسيمات لديهم معدل أقل من حيث الذكاء".
ومن خلال الدراسة فإن الأطفال الذين كانت أمهاتهم عرضة لمستويات عالية من حمض الفوليك في نظامهم الغذائي لم يعانوا من انخفاض معدل الذكاء حتى لو كانوا يعيشون في أكثر المناطق تلوثًا، وبشكل عام يجب على المرأة الحامل المتابعة المستمرة مع الطبيب من أجل صحة الجنين.
وأضاف الباحثون قائلين أن تكون قريبا من الطرق المزدحمة لا يؤثر بشكل كبير على معدل الذكاء، مقترحين أن التلوث قادم من مكان آخر، وأضاف الباحثون أنه لا يوجد دليل قاطع على أن معدل الذكاء مرتبط بشكل كبير بالتعرض للملوثات قبل الولادة بتلوث الهواء الناتج من ازدحام المرور، فمثل هذه الجسيمات قد تسبب أيضًا بعضا من التهابات المشيمة بجانب منع وصول العديد من العناصر الغذائية الهامة إلى الجنين، وذلك وفقًا لما قاله كثير من العلماء.
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