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دراسة: التلوث يؤثر بشكل كبير على معدل ذكاء الطفل

الجسيمات السامة قد تصل إلى الطفل من خلال المشيمة، وتتسبب في حدوث تلف مباشر للمخ أو توقف المشيمة عن عملها، فالمشيمة هي المسئولة عن نقل الطعام إلى الطفل داخل رحم الأم
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
التلوث ومعدل ذكاء الطفل
التلوث ومعدل ذكاء الطفل
الدراسات السابقة بحثت بشكل كبير في علاقة التلوث بصحة المرأة الحامل وصحة الطفل، فثبت أن هناك العديد من الأمراض مثل التوحد وفرط الانتباه ومشكلات متعلقة بالتعلم، ومع الاستكمال لمعرفة مزيد عن التعرض للمواد الكيميائية الضارة والسامة، وجد أن معدل ذكاء الطفل قد يتأثر بشكل كبير إذا تمت تربيته في مكان ملوث، وليس ذلك فقط فقد جاءت بعض الدراسات موضحةً أن الأطفال الذين يولدون في أماكن ملوثة، لديهم معدل ذكاء أقل بسبع نقاط أقل من هؤلاء الذين يعيشون في بيئة نظيفة، نقلًا عن "dailymail".
اقترحت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعيشن في مناطق ملوثة ومزدحمة، ربما هم الأكثر عرضة ليكونوا أقل ذكاءً، الضوضاء بشكل عام تؤثر على التفكير، فإذا كنت تفكر في أمر هام ستشعر أنك أصبحت مشتتًا عن سماع صوت السيارات، وعند المذاكرة ستجد أن أقل حركة حتى ولو كانت صوت موسيقى قادما من الخارج يزعجك
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التهاب-اللثة (1)

زيت القرنفل.. تعرف على طرق فعالة لعلاج التهاب اللثة

عندما يكون الألم مرئيًا قد يكون أهون بكثير عندما تكون الالتهابات داخل أجسامنا، فعند ظهور طفح جلدي تذهب إلى الطبيب ويوصي لك ببعض المراهم الطبية وتستغرق بضعة أيام وتنتهي الآلام، ولكن ماذا عن أمراض الأسنان والالتهابات التي قد تحدث وتتطور إلى قرح تمنعك من تناول الطعام والعيش بطريقة طبيعية، من المؤكد أنك تعرضت من قبل لالتهاب اللثة الذي يصاحبه نزيف في كثير من الأوقات، لم تنتج فقط من انتشار البكتيريا في الفم، ولكن قد تحدث نتيجة الضغط والتوتر والاكتئاب، نقلًا عن "dailyhealthpost".
السمنة-في-النساء

لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
ممكعبات-للثلج 3

ريجيم الثلج.. فوائده وأعراضه الجانبية

لا يساعد الثلج فقط في إخماد العطش، ولكنه يساعد بشكل مدهش في فقدان الوزن، حيث ابتكر براين وينر، إخصائي أمراض الجهاز الهضمي، نظامًا صحيا لتخسيس الوزن يسمى "حمية الجليد" التي تعتمد على استهلاك مكعبات الثلج، بهدف فقدان الوزن. يعتمد ريجيم الثلج على استهلاك مكعبات الثلج بكميات كبيرة (لتر واحد على الأقل يوميا)، مما يساعد الشخص على خسارة بعض الوزن. يشير اتباع ريجيم الثلج على استهلاك التوابل والفلفل الحار أو نكهات الأطعمة، التي تساعد في تحفيز الشهية ونشاط الدهون البنية، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.
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