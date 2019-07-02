دراسة: التلوث يؤثر بشكل كبير على معدل ذكاء الطفل

الجسيمات السامة قد تصل إلى الطفل من خلال المشيمة، وتتسبب في حدوث تلف مباشر للمخ أو توقف المشيمة عن عملها، فالمشيمة هي المسئولة عن نقل الطعام إلى الطفل داخل رحم الأم

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

التلوث ومعدل ذكاء الطفل

الدراسات السابقة بحثت بشكل كبير في علاقة التلوث بصحة المرأة الحامل وصحة الطفل، فثبت أن هناك العديد من الأمراض مثل التوحد وفرط الانتباه ومشكلات متعلقة بالتعلم، ومع الاستكمال لمعرفة مزيد عن التعرض للمواد الكيميائية الضارة والسامة، وجد أن معدل ذكاء الطفل قد يتأثر بشكل كبير إذا تمت تربيته في مكان ملوث، وليس ذلك فقط فقد جاءت بعض الدراسات موضحةً أن الأطفال الذين يولدون في أماكن ملوثة، لديهم معدل ذكاء أقل بسبع نقاط أقل من هؤلاء الذين يعيشون في بيئة نظيفة، نقلًا عن "dailymail".

اقترحت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعيشن في مناطق ملوثة ومزدحمة، ربما هم الأكثر عرضة ليكونوا أقل ذكاءً، الضوضاء بشكل عام تؤثر على التفكير، فإذا كنت تفكر في أمر هام ستشعر أنك أصبحت مشتتًا عن سماع صوت السيارات، وعند المذاكرة ستجد أن أقل حركة حتى ولو كانت صوت موسيقى قادما من الخارج يزعجك