طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.

وأضاف أبو العلا أنه يتم الآن تجهيز كوكا لمباراة دور الـ 16 في حالة تماثله للشفاء، مؤكدا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجهيز اللاعب لدور الـ 16. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين



وأضاف أبو العلا أنه يتم الآن تجهيز كوكا لمباراة دور الـ 16 في حالة تماثله للشفاء، مؤكدا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجهيز اللاعب لدور الـ 16.



وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعته على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.



