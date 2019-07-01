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بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية: حصدت المركز الأول الطالبة دنيا السيد حامد السيد سيد أحمد من مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بأشناواي في الغربية بنسبة نجاح 94.6 %
تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلًا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».
وفي دبلوم الدراسة الصناعية نظام 3 سنوات نوعي، حصل علي المركز الأول مكرر الطالب محمد فؤاد محمد من مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بنسبة نجاح 99.1%.وفي دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 3 سنوات حصل على المركز الأول الطالبة فاطمة محمد الشحات من مدرسة اللواء السيد محمد
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ثانوية-عامة‎ (2)

التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
العباسي-مع-صورته

فزع وحلم شهادة..قصة أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

«محمد أفندي العباسي».. اسم كبير لواحد من الأبطال، يعرفه القاصي والداني بمحافظة الشرقية، والذي دائمًا ما يكون مَثار ثناء أهل بلدته كلما تطرق الحديث إلى البطولة والشجاعة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كان العباسي أحد أبطالها وأشهرهم على الإطلاق؛ ولم لا وهو أول من رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس بعدما تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من الثأر لكرامة الوطن واستعادة سيناء في الملحمة التي دارت رحاها يوم العاشر من رمضان عام 1973، لكن السنوات التي مرت على الرجل شهدت معاناة حقيقية سردها في أكثر من مناسبة يشكو فيها الإهمال والتهميش.
الأرز

استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق

يبدو أن أزمات الأرز لن تنتهى، فبعد مواجهة الفلاحين أزمة مع قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز حفاظا على المياه، بدأت أزمة جديدة وهى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطينن، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأرز المحلى، وبالتالى انخفاض سعره، لذا انتفض الفلاحون لمطالبة الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، تخوفا من انخفاض سعر الأرز عن سعر التكلفة وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بالإضافة إلى أن غرق السوق المحلى بالأرز المستورد سيؤدى إلى انهيار زراعة الأرز فى مصر حسب ما يؤكده الفلاحون.
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح بعد غد الإثنين لاعتمادها. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير" أنه ليس هناك بيانات رئيسية للنتيجة أو النسبة العامة للنجاح سواء لنظام 3 أو 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جميع بيانات النتيجة عقب اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي. وأوضح نائب الوزير أن هناك آلاف الموجهين والمعلمين يعملون دون انقطاع في هذا الموضوع وعندما ينتهون سنعرض النتيجة على وزير التعليم للاعتماد ثم الإعلان.
الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل أي ما يتوافق مع نهاية الشهر الجاري، قائلا "الأدق أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات يوم 29 أو 30 يونيو الجاري". وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.
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