بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية: حصدت المركز الأول الطالبة دنيا السيد حامد السيد سيد أحمد من مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بأشناواي في الغربية بنسبة نجاح 94.6 %

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلًا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».

وفي دبلوم الدراسة الصناعية نظام 3 سنوات نوعي، حصل علي المركز الأول مكرر الطالب محمد فؤاد محمد من مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بنسبة نجاح 99.1%.وفي دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 3 سنوات حصل على المركز الأول الطالبة فاطمة محمد الشحات من مدرسة اللواء السيد محمد

وفي دبلوم الدراسة الصناعية نظام 3 سنوات نوعي، حصل علي المركز الأول مكرر الطالب محمد فؤاد محمد من مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بنسبة نجاح 99.1%.

وفي دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 3 سنوات حصل على المركز الأول الطالبة فاطمة محمد الشحات من مدرسة اللواء السيد محمد الزهيري الصناعية المشتركة بالدقهلية بنسبة نجاح 98.9%، كما حصدت الطالبة نورهان محمد السيد المركز الثاني من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بالبحيرة بنسبة نجاح 98%.

وحصل على المركز الثالث الطالبة حسناء عطية عبد الحليم من مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات بالبحيرة بنسبة نجاح 97.9%، كما حصلت على المركز الرابع الطالبة إسراء السيد مصري من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بالبحيرة بنسبة نجاح97.7%.

وفي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات التعليم والتدريب المزدوج، حصل الطالب إبراهيم محمد صديق الصغير من فصول التعليم والتدريب المزدوج الملحقة بصالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة بالبحر الأحمر على المركز الأول بنسبة نجاح 98.1%، كما حصل الطالب علي محمد علي من فصول التعليم والتدريب المزدوج الملحقة بصالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة بالبحر الأحمر على المركز الأول مكرر بنسبة نجاح 98.1%.

وفي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3سنوات إعداد مهني، حصلت الطالبة بسمة عصران رزق بكير من مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات مهني بالبحر الأحمر بنسبة نجاح 91.2%.

وفي دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات حصل على المركز الأول الطالب عبدالله ممدوح أبو السعود، من مدرسة قنا الثانوية الزراعية المتقدمة بنسبة نجاح 82.2%.

وفي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات، حصدت المركز الأول الطالبة أماني حسان على راشد شعوط، من مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 93.8%، وحصلت الطالبة رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم علي على المركز الثاني من مدرسة باريس الثانوية الزراعية بالوادي الجديد، بنسبة نجاح 93.6%، وصعد للمركز الثالث الطالبة أسماء محمد سنوسي رفاعي من مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بالوادي الجديد بنسبة نجاح 93.5%، وحصلت الطالبة أميرة طلعت حماد أمير على المركز الرابع بنسبة نجاح 93.2% من مدرسة باريس الثانوية الزراعية بالوادي الجديد.

وفي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج حصلت الطالبة مروة السيد محمد علي غياض على المركز الأول من مدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج بالشرقية بنسبة نجاح 88.9 %.

أما في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "إعداد مهني" حصل على المركز الأول الطالب إسلام عبد الجيد فاروق عبد المجيد من مدرسة الجيزة المهنية الثانوية الزراعية المشتركة بالجيزة بنسبة نجاح 81.1 %.

وفي دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة التجارية نظام 5 سنوات حصدت المركز الأول الطالبة وفاء جمال أحمد حسان حسين من مدرسة بنها التجارية المتقدمة المشتركة بالقليوبية بنسبة نجاح 95.6%.



أما دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات، حصل على المركز الأول الطالبة أمنية صبحي عبد العاطي من مدرسة سيدى سالم الثانوية التجارية بنات بكفر الشيخ بنسبة نجاح 98.9%، والمركز الثاني حصلت عليه الطالبة ياسمين جابر فتح الله محمد الرشيدي من فصول ادفينا الثانوية التجارية المشتركة بالبحيرة بنسبة نجاح 98.6%، والمركز الثالث حصلت عليه الطالبة أمل سعد إبراهيم أحمد من مدرسة الرحمانية الثانوية التجارية المشتركة بالبحيرة بنسبة نجاح 98.5%، والمركز الرابع حصدته الطالبة أمنية ربيع أحمد محمد نور الدين من مدرسة الرحمانية الثانوية التجارية المشتركة بالبحيرة بنسبة نجاح98.3%، كما حصلت الطالبة فاطمة فتحي عبد المقصود على المركز الرابع مكرر من مدرسة بني عبيد التجارية المشتركة بالدقهلية بنسبة نجاح 98.3%.



وفي دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج حصدت المركز الأول الطالبة شروق طه أبو الحجاج من المدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بالكوثر بمحافظة سوهاج بنسبة نجاح 97%.



وفي دبلوم المدارس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، حصلت الطالبة تقى عادل محمد أحمد الحبشي على المركز الأول من مدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالغربية بنسبة نجاح 93.5%.



أما دبلوم المدارس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية حصدت المركز الأول الطالبة دنيا السيد حامد السيد سيد أحمد، من مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بأشناواي في الغربية بنسبة نجاح 94.6 %، وفي ذات المدرسة حصلت كلًا من الطالبة مروة حمدي أحمد شحاته، والطالبة ندى محمد إبراهيم على المركز الأول مكرر.



وفي دبلوم المدارس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج حصل على المركز الأول الطالب الحسن طارق عبد الحميد، من مدرسة شبرا الثانوية التجارية للتعليم المزدوج بالقاهرة بنسبة نجاح 87.5 %.

أما دبلوم المدارس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية نظام 3 سنوات، حصدت المركز الأول الطالبة أمنية حمدى أحمد إبراهيم، من مدرسة مدينة نصر التجريبية المهنية الفندقية بالقاهرة بنسبة نجاح 90%.