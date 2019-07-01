إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

صور متداولة لتعذيب الجمال

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أمس الأحد، القبض على 3 تجار من المتهمين بتعذيب الجمال في سوق برقاش، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معهم، طلبت نيابة كرداسة، أمس، حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات