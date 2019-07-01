جريمة

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
صور متداولة لتعذيب الجمال
صور متداولة لتعذيب الجمال
قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أمس الأحد، القبض على 3 تجار من المتهمين بتعذيب الجمال في سوق برقاش، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معهم، طلبت نيابة كرداسة، أمس، حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ملابسات
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3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة، من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عنه وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
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ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
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النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -5

«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
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