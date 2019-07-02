لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

يقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لتجمعها حول الأعضاء الرئيسية
السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى.
ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
تتبعت الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، آلاف النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية واللاتي لديهن وزن صحي على مدار 18 عاما، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وقام علماء من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك بتحليل توزيع الدهون في الجسم، كما قاموا بترتيب النساء ما إذا
تتبعت الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، آلاف النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية واللاتي لديهن وزن صحي على مدار 18 عاما، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وقام علماء من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك بتحليل توزيع الدهون في الجسم، كما قاموا بترتيب النساء ما إذا كانت أجسامهن على شكل تفاحة أو على شكل كمثرى حيث يتم تخزين معظم الدهون حول الساقين أو الوركين.
وبشكل عام، كانت النساء المصابات بأعلى نسبة من الدهون حول الخصر أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بـ3 مرات من النساء صاحبات الجسم الكمثري حيث تتراكم الدهون في الساق.
كما قال العلماء إن وجود نسبة أعلى من الدهون في الساقين يمكن أن يحمي من أمراض القلب؛ لأنه يعني أن الدهون لا يمكن أن تسبب مشاكل في أماكن أخرى من الجسم.
وقال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور تشي: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، وعلى الرغم من وزنهن الطبيعي، يمكن أن يكون لديهن مخاطر مختلفة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب توزيعات الدهون المختلفة حول وسطهن أو أرجلهن».
كما أوضح أن دهون البطن تسمى بالدهون الحشوية التي تطلق مواد كيميائية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا النوع من الدهون يضخ أيضًا الأحماض الدهنية في الدم ويرتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ومقاومة الأنسولين، وهو سبب لمرض السكري.
ومن ناحية أخرى، يُعرف الوزن الزائد في الوركين والفخذين بالدهون تحت الجلد، مما يعني أنها تجلس تحت الجلد فقط ولا تسبب مشكلات صحية.
عندما تصل النساء إلى سن انقطاع الدورة الشهرية، فإن التغيرات في شكل الجسم والتمثيل الغذائي يمكن أن يتسبب في تخزين المزيد من الدهون حول الأعضاء وليس تحت الجلد.
وقال العلماء إن توزيع الدهون في جسم شخص ما هو مؤشر أكثر أهمية لمشكلات القلب من قياس وزنه، لذا حث الأطباء على قياس محيط الخصر لدى النساء لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، بدلا من مجرد حساب مؤشر كتلة الجسم.
وكشف «تشي» أن مؤشر كتلة الجسم طريقة شائعة لتقييم خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولهذا فإن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي لا يتم الكشف لديهم عن نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب توزيع الدهون في الجسم وبالتالي قد لا يكون لديهم تدابير وقائية موصى بها لهم.
وتشير المنظمة إلى أن الرجال ذوي الخصر الأعلى أكبر من 102 سم والنساء اللاتي يزيد خصرهن على 88 سم يواجهن خطرًا متزايدًا بدرجة أكبر من الإصابة بالأمراض كالسكري.
أطعمة خفيفة تزيد من دهون البطن
1- الآيس كريم
قد تحصل على الكالسيوم من الآيس كريم، ولكنك تحصل أيضا على 230 سعرا حراريا لكل نصف كوب.
2- الشيبسي
يحتوي على سعرات حرارية عالية؛ نظرا لأنه مقلي ومليء بالدهون، فعند تناولك لـ 15 من الرقائق تحصل على 160 سعرا حراريا.
3- المعجنات
المعجنات لذيذة وخفيفة، حيث يمكن تناولها مع مشروب ساخن، خاصة إذا كان مضافا لها الفاكهة الحلوة أوالشيكولاتة، لكن تناولك لواحدة منها يدخل إلى جسمك نحو 250 سعرا حراريا والكثير من الدهون.