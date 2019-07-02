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لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

يقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لتجمعها حول الأعضاء الرئيسية
تحرير:فيروز ياسر ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
دهون البطن
دهون البطن
السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
تتبعت الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، آلاف النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية واللاتي لديهن وزن صحي على مدار 18 عاما، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. وقام علماء من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك بتحليل توزيع الدهون في الجسم، كما قاموا بترتيب النساء ما إذا
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