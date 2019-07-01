منتخب غانا يفقد «أتسو» أمام غينيا بيساو

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

منتخب غانا

كشف منتخب غانا عن غياب مهاجمه كريستيان أتسو في مباراة الجولة المقبلة خلال منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 أمام غينيا بيساو غدًا الثلاثاء، حيث تعرض لاعب نيوكاسل يونايتد للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول السبت الماضي. وخضع كريستيان أتسو لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية في مدينة الإسماعيلية قبل أن تطير بعثة البلاك ستارز إلى مدينة السويس لمواجهة منتخب غينيا بيساو. ويعد غياب أتسو هو الصدمة الثانية التي يتلقاها منتخب غانا بعد غياب توماس أجيبونج للإصابة في لقاء منتخب بنين.

وأكد مدرب منتخب غانا كواسي أبياه عن احتمالية غياب لاعب ثالث وهو جوناثان مينساه، مؤكدًا أن طبيب المنتخب سيجري بعض الاختبارات على جوناثان خلال الساعات المقبلة، وننتظر منه التقرير النهائي عن حالته. وحسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الإسماعيلية