رياضة

منتخب غانا يفقد «أتسو» أمام غينيا بيساو

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
منتخب غانا
منتخب غانا
كشف منتخب غانا عن غياب مهاجمه كريستيان أتسو في مباراة الجولة المقبلة خلال منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 أمام غينيا بيساو غدًا الثلاثاء، حيث تعرض لاعب نيوكاسل يونايتد للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول السبت الماضي. وخضع كريستيان أتسو لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية في مدينة الإسماعيلية قبل أن تطير بعثة البلاك ستارز إلى مدينة السويس لمواجهة منتخب غينيا بيساو. ويعد غياب أتسو هو الصدمة الثانية التي يتلقاها منتخب غانا بعد غياب توماس أجيبونج للإصابة في لقاء منتخب بنين.
وأكد مدرب منتخب غانا كواسي أبياه عن احتمالية غياب لاعب ثالث وهو جوناثان مينساه، مؤكدًا أن طبيب المنتخب سيجري بعض الاختبارات على جوناثان خلال الساعات المقبلة، وننتظر منه التقرير النهائي عن حالته. وحسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الإسماعيلية
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ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
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بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
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طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
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غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
منتخب غانا

أسامواه: غانا من الفرق المرشحة للفوز ببطولة إفريقيا

أكد اللاعب كوادو أسومواه أن جماهير غانا تتوقع منهم الكثير وأن لديهم مباراة صعبة مع الكاميرون غدًا واللاعبون يثقون في قدراتهم على الفوز لحصاد الثلاث نقاط، لكي تكون غانا في مقدمة المجموعة السادسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب غانا بمقر النادي الإسماعيلي الرياضي الذي يلعب عليه منتخب غانا مباراته غدا مع منتخب الكاميرون في تلك المجموعة، التي تضم أيضا كلا من منتخب غينيا بيساو وبنين ويلعبون مبارتهم أيضا غدا على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم .
غانا-النجوم-السوداء

غانا تستلهم روح 1997 و2009 في مشاركتها بالكان

يستهل المنتخب الغاني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة بنين في مجموعة الإسماعيلية، ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة، خاصة أن مصر تمثل لغانا الكثير على الصعيد العالمي، ولكنها لم تحقق فيها أي نتائج طيبة إفريقيًّا، وسبق أن استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، ولم تشارك غانا في نسخ 1959 و1974 و1986، وشاركت في نسخة 2006 التي ودعتها من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا وزيمبابوي والفوز على السنغال، وفي تلك البطولة خاضت غانا مباراة في الإسماعيلية، تلك التي خسرتها أمام زيمبابوي.
منتخب-زيمبابوى

بيليات يتحدث عن استعدادات زيمبابوي قبل كأس الأمم

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة المنتخب النيجيري الودية التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، اختبار قوي وحقيقي لمستوى زيمبابوي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وقال بيليات في تصريحات صحفية إن المنتخب متواجد هنا لاختبار مستوى استعداده لكأس الأمم، بعد هذه المباراة مع المنتخب النيجيري، الذي يعد فريقًا كبيرًا في إفريقيا ولديه لاعبون ذوو جودة والذين فازوا بالكأس ثلاث مرات، لدينا أيضًا مباراة أخرى مع غانا قبل بدء كأس الأمم في مصر.
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