زيت القرنفل.. تعرف على طرق فعالة لعلاج التهاب اللثة

يعتبر الكركم من أفضل مضادات الالتهابات التي قد تساعدك على التخلص من الألم والعدوى، وبالتالي فهو جيد بشكل كبير لأمراض اللثة، ضعه في نظامك الغذائي وتمتع بوقاية طبيعية

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أمراض اللثة

عندما يكون الألم مرئيًا قد يكون أهون بكثير عندما تكون الالتهابات داخل أجسامنا، فعند ظهور طفح جلدي تذهب إلى الطبيب ويوصي لك ببعض المراهم الطبية وتستغرق بضعة أيام وتنتهي الآلام، ولكن ماذا عن أمراض الأسنان والالتهابات التي قد تحدث وتتطور إلى قرح تمنعك من تناول الطعام والعيش بطريقة طبيعية، من المؤكد أنك تعرضت من قبل لالتهاب اللثة الذي يصاحبه نزيف في كثير من الأوقات، لم تنتج فقط من انتشار البكتيريا في الفم، ولكن قد تحدث نتيجة الضغط والتوتر والاكتئاب، نقلًا عن "dailyhealthpost".

فوفقًا لـ"New York Times"، فإن أكثر من 75% من البالغين يعانون من مشكلات متعلقة بأمراض اللثة، إضافة إلى أن المعهد القومى لبحوث الأسنان فسر أن البكتيريا المتكونة تتسبب في حدوث التهابات اللثة، عند الإصابة بمثل هذه الالتهابات قد تظهر الأعراض متمثلة في احمرار اللثة والتورم، إضافة إلى النزيف المتكرر، تعتبر