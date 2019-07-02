زيت القرنفل.. تعرف على طرق فعالة لعلاج التهاب اللثة

يعتبر الكركم من أفضل مضادات الالتهابات التي قد تساعدك على التخلص من الألم والعدوى، وبالتالي فهو جيد بشكل كبير لأمراض اللثة، ضعه في نظامك الغذائي وتمتع بوقاية طبيعية
عندما يكون الألم مرئيًا قد يكون أهون بكثير عندما تكون الالتهابات داخل أجسامنا، فعند ظهور طفح جلدي تذهب إلى الطبيب ويوصي لك ببعض المراهم الطبية وتستغرق بضعة أيام وتنتهي الآلام، ولكن ماذا عن أمراض الأسنان والالتهابات التي قد تحدث وتتطور إلى قرح تمنعك من تناول الطعام والعيش بطريقة طبيعية، من المؤكد أنك تعرضت من قبل لالتهاب اللثة الذي يصاحبه نزيف في كثير من الأوقات، لم تنتج فقط من انتشار البكتيريا في الفم، ولكن قد تحدث نتيجة الضغط والتوتر والاكتئاب، نقلًا عن "dailyhealthpost".
فوفقًا لـ"New York Times"، فإن أكثر من 75% من البالغين يعانون من مشكلات متعلقة بأمراض اللثة، إضافة إلى أن المعهد القومى لبحوث الأسنان فسر أن البكتيريا المتكونة تتسبب في حدوث التهابات اللثة، عند الإصابة بمثل هذه الالتهابات قد تظهر الأعراض متمثلة في احمرار اللثة والتورم، إضافة إلى النزيف المتكرر، تعتبر
فوفقًا لـ"New York Times"، فإن أكثر من 75% من البالغين يعانون من مشكلات متعلقة بأمراض اللثة، إضافة إلى أن المعهد القومى لبحوث الأسنان فسر أن البكتيريا المتكونة تتسبب في حدوث التهابات اللثة، عند الإصابة بمثل هذه الالتهابات قد تظهر الأعراض متمثلة في احمرار اللثة والتورم، إضافة إلى النزيف المتكرر، تعتبر هذه الأعراض خفيفة إلى حد ما حيث يمكن التعامل معها بسهولة من خلال التنظيف اليومي للأسنان، والذهاب بشكل مستمر للطبيب، ولكن إذا تركت دون علاج من المحتمل أن تتحول إلى التهاب شديد.
وتوجد بعض العلاجات المنزلية السريعة التي تساعدك في التخفيف من حدة الالتهابات، لأنك إذا تزايدت ستسبب لك صداعا نصفيا، ستشعر أن الجهاز العصبي كله يعاني بشكل كبير، وما يلي بعض منها:
1- بيكربونات الصودا
وفقًا للجريدة الطبية للأسنان، فإن معجون الأسنان المحمل بكميات مناسبة من بيكربونات الصودا يعتبر فعالا نسبيًا في تطهير الأماكن التي يصعب الوصول إليها في الأسنان، ويمكنك تطبيقها بسهولة من خلال خلط القليل منها بالماء، وبعد ذلك ضعه على الجزء الملتهب وفي خلال دقائق ستشعر براحة كبيرة، تجعلك تستطيع النوم والقيام بمهامك اليومية، والعديد من الأفراد يستخدمون هذا الخليط كمعجون أسنان طبيعي، فهم في هذه الحالة يحصلون على فائدتين الأولى هي تعقيم الفم لتجنب البكتيريا والثانية تنظيف الأسنان بطريقة صحية.
2- الصبار
أوضحت دراسة أن جل الصبار يساعد بشكل فعال في التهدئة من التهابات اللثة، فهو يساعد على التقليل من التجويفات التي تحدث في اللثة وتكون مؤلمة للغاية ولا يمكن تحملها، كما أنه يعتبر مضادا جيدا للبكتيريا والفيروسات والالتهابات بشكل عام، ويساعد في الشفاء السريع من الجروح، فهذا النبات مشهور بخصائصه الفعالة التي تعمل على التهدئة من حدة الآلام والتهاب اللثة والتورم، إضافة إلى العدوى التي قد تحدث في الفم، فقط عليك باستخدامه لمدة أسبوع وستحصل على نتيجة فعالة.
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3- زيت شجرة الشاي
يعتبر واحدا من أهم المطهرات الطبيعية، بجانب أنه يقوم بدور كبير في معالجة حب الشباب ويساعد البشرة الدهنية في التحكم في إفراز الزيوت، ويحمي من الإصابة من الالتهابات الجلدية، فهو يعمل بشكل رائع ضد مرض القلاع والتهابات الفم، فقط قم بوضع القليل منه على اللثة للمساعدة في التهدئة من حدة أعراض التهابات الفم، خاصة التهابات اللثة، ويمكنك أيضًا شراء معجون أسنان يحتوي على زيت شجرة الشاي.
4- زيت القرنفل
يوضع مباشرة على اللثة للتهدئة من آلام الأسنان بشكل عام، فهو يتحكم بفاعلية كبيرة في التقليل من حدتها، تم تطبيقه أيضًا على الجلد كمضاد للجراثيم والتهاب الفم والحلق، ولكن يجب استخدامه بشكل معتدل، لأن التعرض له يوميًا قد يتسبب في إحداث تلف للأغشية المخاطية والجلد.
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5- الكركم
يعتبر من أفضل مضادات الالتهابات التي قد تساعدك على التخلص من الألم والعدوى، وبالتالي فهو جيد بشكل كبير لأمراض اللثة، ويمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي من أجل صحة الأسنان واللثة.
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