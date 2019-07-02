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زيت القرنفل.. تعرف على طرق فعالة لعلاج التهاب اللثة

يعتبر الكركم من أفضل مضادات الالتهابات التي قد تساعدك على التخلص من الألم والعدوى، وبالتالي فهو جيد بشكل كبير لأمراض اللثة، ضعه في نظامك الغذائي وتمتع بوقاية طبيعية
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أمراض اللثة
أمراض اللثة
عندما يكون الألم مرئيًا قد يكون أهون بكثير عندما تكون الالتهابات داخل أجسامنا، فعند ظهور طفح جلدي تذهب إلى الطبيب ويوصي لك ببعض المراهم الطبية وتستغرق بضعة أيام وتنتهي الآلام، ولكن ماذا عن أمراض الأسنان والالتهابات التي قد تحدث وتتطور إلى قرح تمنعك من تناول الطعام والعيش بطريقة طبيعية، من المؤكد أنك تعرضت من قبل لالتهاب اللثة الذي يصاحبه نزيف في كثير من الأوقات، لم تنتج فقط من انتشار البكتيريا في الفم، ولكن قد تحدث نتيجة الضغط والتوتر والاكتئاب، نقلًا عن "dailyhealthpost".
فوفقًا لـ"New York Times"، فإن أكثر من 75% من البالغين يعانون من مشكلات متعلقة بأمراض اللثة، إضافة إلى أن المعهد القومى لبحوث الأسنان فسر أن البكتيريا المتكونة تتسبب في حدوث التهابات اللثة، عند الإصابة بمثل هذه الالتهابات قد تظهر الأعراض متمثلة في احمرار اللثة والتورم، إضافة إلى النزيف المتكرر، تعتبر
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التلوث وصحة الأطفال

دراسة: التلوث يؤثر بشكل كبير على معدل ذكاء الطفل

الدراسات السابقة بحثت بشكل كبير في علاقة التلوث بصحة المرأة الحامل وصحة الطفل، فثبت أن هناك العديد من الأمراض مثل التوحد وفرط الانتباه ومشكلات متعلقة بالتعلم، ومع الاستكمال لمعرفة مزيد عن التعرض للمواد الكيميائية الضارة والسامة، وجد أن معدل ذكاء الطفل قد يتأثر بشكل كبير إذا تمت تربيته في مكان ملوث، وليس ذلك فقط فقد جاءت بعض الدراسات موضحةً أن الأطفال الذين يولدون في أماكن ملوثة، لديهم معدل ذكاء أقل بسبع نقاط أقل من هؤلاء الذين يعيشون في بيئة نظيفة، نقلًا عن "dailymail".
السمنة-في-النساء

لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
ممكعبات-للثلج 3

ريجيم الثلج.. فوائده وأعراضه الجانبية

لا يساعد الثلج فقط في إخماد العطش، ولكنه يساعد بشكل مدهش في فقدان الوزن، حيث ابتكر براين وينر، إخصائي أمراض الجهاز الهضمي، نظامًا صحيا لتخسيس الوزن يسمى "حمية الجليد" التي تعتمد على استهلاك مكعبات الثلج، بهدف فقدان الوزن. يعتمد ريجيم الثلج على استهلاك مكعبات الثلج بكميات كبيرة (لتر واحد على الأقل يوميا)، مما يساعد الشخص على خسارة بعض الوزن. يشير اتباع ريجيم الثلج على استهلاك التوابل والفلفل الحار أو نكهات الأطعمة، التي تساعد في تحفيز الشهية ونشاط الدهون البنية، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.
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