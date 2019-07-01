«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.

وأكد نائب الوزير أن هناك فرصة حقيقية لجميع الطلاب سواء الناجحين في الدور الأول أو الثاني للالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي ستبدأ في سبتمبر المقبل، لافتا إلى وجود 8 كليات تكنولوجية جديدة.وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات