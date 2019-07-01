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«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
وأكد نائب الوزير أن هناك فرصة حقيقية لجميع الطلاب سواء الناجحين في الدور الأول أو الثاني للالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي ستبدأ في سبتمبر المقبل، لافتا إلى وجود 8 كليات تكنولوجية جديدة.وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات
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55 ألف طالب باقون للإعادة في الدبلومات الفنية

كشفت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية سواء لنظام 5 أو 3 سنوات، عن أن هناك 55 ألفًا و755 طالبًا وطالبة باقين للإعادة في نظام 3 سنوات، و182 طالبًا بنظام 5 سنوات. وبلغ عدد الطلاب الذين لهم امتحانات "دور ثان" في نظام 3 سنوات 219 ألفًا و701 طالب، بينما بلغ 1996 طالبًا وطالبة في نظام 5 سنوات. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بلغت 61.07 % بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72 %.
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بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».
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التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
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«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
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