55 ألف طالب باقون للإعادة في الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

كشفت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية سواء لنظام 5 أو 3 سنوات، عن أن هناك 55 ألفًا و755 طالبًا وطالبة باقين للإعادة في نظام 3 سنوات، و182 طالبًا بنظام 5 سنوات. وبلغ عدد الطلاب الذين لهم امتحانات "دور ثان" في نظام 3 سنوات 219 ألفًا و701 طالب، بينما بلغ 1996 طالبًا وطالبة في نظام 5 سنوات. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بلغت 61.07 % بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72 %.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/ 2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب، ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين،