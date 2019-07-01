55 ألف طالب باقون للإعادة في الدبلومات الفنية
تحرير:أمينة محمود
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
كشفت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية سواء لنظام 5 أو 3 سنوات، عن أن هناك 55 ألفًا و755 طالبًا وطالبة باقين للإعادة في نظام 3 سنوات، و182 طالبًا بنظام 5 سنوات.
وبلغ عدد الطلاب الذين لهم امتحانات "دور ثان" في نظام 3 سنوات 219 ألفًا و701 طالب، بينما بلغ 1996 طالبًا وطالبة في نظام 5 سنوات.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بلغت 61.07 % بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72 %.
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/ 2019.
وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب، ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين،
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/ 2019.
وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب، ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% على العام الماضي.
وبلغ عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي، بينما بلغ عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% على العام الماضي، كما بلغ عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% على العام الماضي.