بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.

ويستعد فريق نادي الزمالك من خلال معسكر مغلق في قبرص لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي. ويتبقى لفريق نادي الزمالك 3 مباريات ببطولة الدوري الممتاز أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي على أن تستأنف مباريات بطولة الدوري عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية