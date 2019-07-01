مدرب بنين: الضغط هو سلاحنا للتسجيل في شباك الكاميرون

تحرير:محمد مصباح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

منتخب بنين

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين على أنه يحترم منتخب الكاميرون، لكنه لا يخافه على الإطلاق، موضحًا أنه سيدخل المباراة بهدف الفوز من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين بمقر نادي الإسماعيلي، استعدادًا للمباراة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث تجمعهما غدًا الثلاثاء، وقال المدير الفني لمنتخب بنين إنه أصدر تعليماته للاعبيه داخل المستطيل الأخضر بالضغط المتواصل واستغلال الفرص المتاحة لهز شباك الأسود الكاميرونية.

وأضاف دوسييه أن منتخب الكاميرون من أعرق المنتخبات الإفريقية وذو قيمة كبيرة ويحترمه ولكنه لا يخشاه وسيحاول منتخب بنين تنفيذ الضغط عليه منذ البداية لاكتساب الفريق الثقة التي تجعله يفوز بالمباراة. ومن جانبه أكد ستيف مونيه لاعب بينين أنه هو وزملاءه اللاعبين سوف يبذلون قصارى جهدهم خلال مباراتهم أمام الكاميرون