رياضة

مدرب بنين: الضغط هو سلاحنا للتسجيل في شباك الكاميرون

تحرير:محمد مصباح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
منتخب بنين
منتخب بنين
أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين على أنه يحترم منتخب الكاميرون، لكنه لا يخافه على الإطلاق، موضحًا أنه سيدخل المباراة بهدف الفوز من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين بمقر نادي الإسماعيلي، استعدادًا للمباراة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث تجمعهما غدًا الثلاثاء، وقال المدير الفني لمنتخب بنين إنه أصدر تعليماته للاعبيه داخل المستطيل الأخضر بالضغط المتواصل واستغلال الفرص المتاحة لهز شباك الأسود الكاميرونية.
وأضاف دوسييه أن منتخب الكاميرون من أعرق المنتخبات الإفريقية وذو قيمة كبيرة ويحترمه ولكنه لا يخشاه وسيحاول منتخب بنين تنفيذ الضغط عليه منذ البداية لاكتساب الفريق الثقة التي تجعله يفوز بالمباراة. ومن جانبه أكد ستيف مونيه لاعب بينين أنه هو وزملاءه اللاعبين سوف يبذلون قصارى جهدهم خلال مباراتهم أمام الكاميرون
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ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
المغر- وجنوب-افريقيا (4)

مبارك بوصوفة: الأصعب قادم في كأس الأمم

أكد الدولي المغربي مبارك بوصوفة، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس مع جنوب إفريقيا أن الأدوار النهائية من كأس الأمم الإفريقية في مصر ستكون أكثر صعوبة، حيث قال بوصوفة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة مساء اليوم الإثنين إن جنوب إفريقيا من الفرق المتميزة وتلعب كرة سريعة وكانوا الأفضل في شوط المباراة الأول، لكننا استطعنا تحقيق الانتصار في النهاية. وأضاف مبارك بوصوفة أن منتخب المغرب يستعد جيدًا لمباراة دور الـ16 ولا فارق عنده من سيقابل، مؤكدًا أن أسود الأطلسي جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019.
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
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بعثة-منتخب-أنجولا (1)

استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
منتخب-أنجولا‎ (3)

استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
استاد-الإسماعيلية (22)

استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.
كأس-الأمم ‎

5 منتخبات لعبت دور الحصان الأسود في أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وفي الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار إلى المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب، دائمًا ما لعبت بعض المنتخبات الأخرى دور الحصان الأسود في الكان الإفريقيي، ولعل أبرزها المنتخب الزامبي الذي خالف كل الترشيحات وتوج بلقب كأس الأمم عام 2012، بعد الإطاحة بغانا في نصف النهائي والتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية، لتتوج حينها بلقبها الوحيد في تاريخ البطولة.
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