مدرب مالي: لدينا جيل متميز ولقاء أنجولا صعب للغاية

تحرير:محمد مصباح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

مالي

أكد محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أنه لديه جيل متميز من اللاعبين في الوقت الحالي، وهم قادرون على صناعة التاريخ لأنفسهم مع الفريق، خاصة أنهم تعاهدوا على ذلك من قبل بداية البطولة من جديد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر نادي الاسماعيلية الدولي الرياضي تحت إشراف فريق التنظيم الخاص ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب استاد القاهرة واستاد الدفاع الجوي والسلام والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مالي أن المواجهات السابقة بين المنتخبين لا تعني شيئا، ولكننا نحترم منتخب أنجولا وندخل لقاء الغد بهدف الفوز وحسم التأهل للدور التالي. من جانبه قال عبدالله ديابي لاعب منتخب مالي: إن لديهم أربع نقاط في رصيدهم ولن يكتفوا بذلك، لذا يعد اللقاء القادم غاية في الأهمية. وأضاف



وأضاف المدير الفني لمنتخب مالي أن المواجهات السابقة بين المنتخبين لا تعني شيئا، ولكننا نحترم منتخب أنجولا وندخل لقاء الغد بهدف الفوز وحسم التأهل للدور التالي.



من جانبه قال عبدالله ديابي لاعب منتخب مالي: إن لديهم أربع نقاط في رصيدهم ولن يكتفوا بذلك، لذا يعد اللقاء القادم غاية في الأهمية.



وأضاف أنهم مستعدون لحسم صدارة المجموعة الخامسة أمام أنجولا غدًا الثلاثاء على استاد الإسماعيلية بفضل الروح القتالية التي يتحلى بها زملاؤه داخل المستطيل الأخضر.



ويذكر أن مصر تنظم بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيتم غدا الثلاثاء الانتهاء من الأدوار الأولى وبداية الإعلان عن مواجهات دور الـ16.