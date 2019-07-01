رياضة

ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

تحرير:محمد جمال ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
كوفاسيتش
كوفاسيتش
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
وكان تشيلسي قد أعلن إتمام الصفقة بشكل نهائي بالأمس عن طريق الخطأ بعدما نشروا خبر الانتقال عبر التطبيق الرسمي للنادى الإنجليزى. وانضم صاحب الـ25 عاما إلى ريال مدريد في صيف 2015 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، ليلعب مع النادي الملكي 109 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية أخرى. وحصل
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بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
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منتخب غانا يفقد «أتسو» أمام غينيا بيساو

كشف منتخب غانا عن غياب مهاجمه كريستيان أتسو في مباراة الجولة المقبلة خلال منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 أمام غينيا بيساو غدًا الثلاثاء، حيث تعرض لاعب نيوكاسل يونايتد للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول السبت الماضي. وخضع كريستيان أتسو لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية في مدينة الإسماعيلية قبل أن تطير بعثة البلاك ستارز إلى مدينة السويس لمواجهة منتخب غينيا بيساو. ويعد غياب أتسو هو الصدمة الثانية التي يتلقاها منتخب غانا بعد غياب توماس أجيبونج للإصابة في لقاء منتخب بنين.
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طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
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تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (9)

بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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