ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

تحرير:محمد جمال ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

كوفاسيتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.

وكان تشيلسي قد أعلن إتمام الصفقة بشكل نهائي بالأمس عن طريق الخطأ بعدما نشروا خبر الانتقال عبر التطبيق الرسمي للنادى الإنجليزى. وانضم صاحب الـ25 عاما إلى ريال مدريد في صيف 2015 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، ليلعب مع النادي الملكي 109 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية أخرى. وحصل