رسالة عتاب من صلاح عبدالله إلى محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

صلاح عبدالله

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة عتاب إلى الدولي المصري محمد صلاح بعد فوز المنتخب على أوغندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة مساء الأحد في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏رسالة إلى ابني محمد ياريت توصله شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وإنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع".

وواصل الفنان صلاح عبدالله خلال رسالته إلى محمد صلاح: "الواقع بيقول إنك بقيت فخر مصر والعرب فحافظ على رصيدك وياريت تزوده، ودا هدفك اللي إنت محدده راجع نفسك وهدفك وربنا معك يا ابن مصر البار". وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي