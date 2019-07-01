رياضة

رسالة عتاب من صلاح عبدالله إلى محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة عتاب إلى الدولي المصري محمد صلاح بعد فوز المنتخب على أوغندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة مساء الأحد في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏رسالة إلى ابني محمد ياريت توصله شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وإنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع".
وواصل الفنان صلاح عبدالله خلال رسالته إلى محمد صلاح: "الواقع بيقول إنك بقيت فخر مصر والعرب فحافظ على رصيدك وياريت تزوده، ودا هدفك اللي إنت محدده راجع نفسك وهدفك وربنا معك يا ابن مصر البار". وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي
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ناميبيا وكوت ديفوار (4)

كوت ديفوار يكتسح ناميبيا برباعية ويتأهل لدور الـ16

فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل. الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، بينما تجمد رصيد ناميبيا بدون نقاط في المركز الأخير ليودع الأخير البطولة، بينما تأهل المنتخب الإيفواري مع نظيره المغربي وينتظر جنوب إفريقيا التأهل كافضل ثوالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.
المغرب-و كوت ديفوار (3)

المغرب تخطف فوزًا قاتلا من جنوب إفريقيا في كأس الأمم

حقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة، ليحصد بذلك منتخب أسود الأطلسي 3 نقاط يضمن بها صدارة مجموعته في البطولة بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط، وينتظر نتائج المنتخبات الأخرى لتحديد موقفه من التأهل لدور الـ16.
كوفاسيتش- (1)

ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
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مصر-والكونغو (1)

طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
مصر-والكونغو (10)

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
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