جريمة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
وبانتقال القيادات الأمنية، تبين أن المتوفين هم: "حمادة جابر محروس" 25 سنة، مقيم قرية النزل بإدفو، و"يوسف طه" 42 سنة، مقيم قرية وادى عبادى مركز إدفو، و"بهاء الدين محمد جاد" 42 سنة، ومقيم قرية وادى عبادى.كما أسفر الحادث عن إصابة "عبد الله أحمد عبد الله" 24 سنة، ومقيم مرسى علم محافظة البحر الأحمر، و"حمادة
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عقار امبابة (5)

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة، من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عنه وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
سوق-برقاش (2)

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
انفجار-أنبوبة-غاز-لـ14 بالإسكندرية (6)

ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
محمد-مرسى

النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (5)

السيطرة على حريق بمقدمة قطار «أسوان - القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريق بعربة الديزل بقطار "أسوان - القاهرة" رقم 80، دون وجود إصابات بين مستقلى القطار. وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، رصدت انبعاث أدخنة وحريق بالقطار رقم 80 المنطلق من محطة أسوان فى طريقه للقاهرة، وأثناء مروره بمنطقة الدومارية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، توقف القطار بعد انبعاث أدخنة ونشوب حريق فى مقدمة القطار. وبإبلاغ الحماية المدنية، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارى تغيير العربة المشتعلة واستكمال رحلة القطار للقاهرة.
تهريب بضائع

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية مع توك توك، أثناء زفاف عروسين، بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العميد أحمد نشأت، مأمور مركز شرطة بيلا من المستشفى المركزى، باستقبال 3 أشخاص مصابين فى حادث تصادم. وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى المستشفى، وتبين أنه فى أثناء زفاف عروسين على طريق بيلا - إبشان، بنطاق مركز بيلا، وفى طريقهم إلى عزبة العلايلى، اصطدمت دراجة نارية بتوك توك.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بجروح وكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على "الميكروباص"، ما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين وانقلابهم على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
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