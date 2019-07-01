مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.

وبانتقال القيادات الأمنية، تبين أن المتوفين هم: "حمادة جابر محروس" 25 سنة، مقيم قرية النزل بإدفو، و"يوسف طه" 42 سنة، مقيم قرية وادى عبادى مركز إدفو، و"بهاء الدين محمد جاد" 42 سنة، ومقيم قرية وادى عبادى.كما أسفر الحادث عن إصابة "عبد الله أحمد عبد الله" 24 سنة، ومقيم مرسى علم محافظة البحر الأحمر، و"حمادة