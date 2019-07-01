جريمة

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

قال شهود عيان إن المنزل صادر ضده قرار إزالة منذ عام 2004 مشيرين إلى دخول سيارة نقل مسرعة اصطدمت بأحد الأعمدة في المنزل ما أسفر عن سقوط وانهيار أجزاء بسيطة منه
تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
العقار المنهار
العقار المنهار
انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة، من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عنه وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، اليوم الإثنين، يفيد بانهيار عقار في حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان الأمل، وانتقلت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة التى فرضت كردونا أمنيا ودفعت بالأوناش لرفع حطام المنزل. قال شهود العيان، إن المنزل صادر
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
سوق-برقاش (2)

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
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ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
محمد-مرسى

النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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عقار-الزاوية-المنهار (6)

الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
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أسلحة وذخائر وهاربون من أحكام في حملات أمنية بالجيزة

حملات مكبرة، شنتها اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الجيزة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و 1899 قرصا مخدرا، و 1875 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، و50 جرام هيروين، فيما تم ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و12 طلقة بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
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صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
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«شياطين الإنس».. أبشع 10 جرائم قتل في شهر رمضان

«ذبح وقتل»، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة في رمضان، فلم تمنع حرمة الشهر المبارك، مرتكبيها من الإقدام عليها، إذ نفذوا جرائمهم بدم بارد، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين وأغلقت فيه أبواب النار، انساقوا وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الرعب والبلطجة وأسالوا الدماء، إلا أن أجهزة الأمن كانت واقفة لهم بالمرصاد وألقت القبض عليهم، وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، «التحرير» يروى عبر هذا التقرير أبشع 10 جرائم قتل سجلتها مديريات الأمن خلال شهر رمضان الذي نودعه بعد ساعات قليلة.
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