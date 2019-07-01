3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

قال شهود عيان إن المنزل صادر ضده قرار إزالة منذ عام 2004 مشيرين إلى دخول سيارة نقل مسرعة اصطدمت بأحد الأعمدة في المنزل ما أسفر عن سقوط وانهيار أجزاء بسيطة منه
انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة، من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عنه وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، اليوم الإثنين، يفيد بانهيار عقار في حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان الأمل، وانتقلت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة التى فرضت كردونا أمنيا ودفعت بالأوناش لرفع حطام المنزل.
قال شهود العيان، إن المنزل صادر
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، اليوم الإثنين، يفيد بانهيار عقار في حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان الأمل، وانتقلت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة التى فرضت كردونا أمنيا ودفعت بالأوناش لرفع حطام المنزل.
قال شهود العيان، إن المنزل صادر ضده قرار إزالة منذ عام 2004، مشيرين إلى دخول سيارة نقل مسرعة اصطدمت بأحد الأعمدة في المنزل، ما أسفر عن سقوط وانهيار أجزاء بسيطة منه، بالإضافة إلى اهتزازه بقوة، تزامن معه خروج صاحبة البيت بسرعة، وصرخت قائلة «البيت بيقع»، وبالفعل تساقطت أعمدة المنزل واحدا تلو الآخر، حتى سقط المنزل بالكامل، ونتج عنه وفاة أبنائها الثلاثة، فتاتين وصبي، فى العقد الثانى والثالث من عمرهما، وسقوط سيدة في أثناء نومها بالسرير في الشارع.
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فيما أوضح "أيمن .خ"، صاحب مقهى، أنه وفي أثناء جلوسه لتناول فنجان من القهوة فوجئ بانهيار المنزل بالكامل فأسرع بالدخول للمقهى حتى لا تسقط عليه الأبنية، مؤكدا أن صاحبة البيت سيدة فقيرة، تعمل ليل نهار من أجل توفير نفقات أبنائها، إذ إنها سيدة مسنة، ولديها بنت رابعة لم تكن موجودة وقت الحادث، تعمل طبيبة فى مستشفى بأكتوبر، وأصيبت بصدمة كبرى جراء علمها بوفاة أشقائها.
وأكد الشهود أنهم أصيبوا بالهلع فور سماعهم صوت انفجار ضخم وسط انتشار غبار كثيف في الشارع، وصراخ عدد من السيدات والأطفال، وهروب كثير منهم إلى الشوارع والحارات المجاورة، ومع تساقط الطوب والحجارة تهشمت سيارة ملاكي كانت تقف أسفل المنزل، فيما أصيب اثنين آخرين من الأهالي تصادف مرورهم لحظة انهيار العقار.
بدوره، قال مصدر أمني: إن قوات الحماية المدنية بالجيزة، دفعت بمعدات ثقيلة، ولوادر لرفع آثار حادث انهيار العقار، في الوقت الذي حرصت فيه قوات الإنقاذ البري على إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، خشية تعرض المواطنين لمكروه.
وأضاف، أن المنزل المنهار عشوائي، ولا توجد له أية تراخيص مباني في حى امبابة، وصدر له أكثر من قرار إزالة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد المصدر أنه تم إخطار النيابة العامة التي انتقل فريق منها إلى موقع الحادث والمستشفى العام، لفحص الواقعة ومناظرة جثمان المتوفين، وسماع أقوال المصابين جراء انهيار المنزل، وهم كل من رامي فؤاد بدري، وشافعي سلومة محمود 40 سنة، ومحمد شافعي سلومه 20 سنة، ومحمد ياسر رمضان 15 سنة، وبهجت محمود محمد 48 سنة، وأنصاف حسين أحمد 70 سنة، وأصدرت قرارا بدفن جثث المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، لبيان وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
كما كلفت النيابة العامة مسئولي حى إمبابة وأجهزة محافظة الجيزة، بعمل معاينة للعقارات المجاورة وسرعة إرسال تقرير بهما، كما صرحت بدفن المتوفين.
من جهته، أشار اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة الجيزة، إلى أنه تم الاستعانه بأوناش ولوادر لرفع تراكمات أنقاض العقار والبحث عن أى مفقودين أسفل ركام العقار المنهار من خلال معدات حى شمال الجيزة وقوات الحماية المدنية مؤكدا أنه تم تسيير حركة السيارات بالمنطقة، فيما جرى فصل التيار الكهربائي بمنطقة إمبابة، لحين إتمام أعمال رفع أنقاض الحادث.
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