3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

قال شهود عيان إن المنزل صادر ضده قرار إزالة منذ عام 2004 مشيرين إلى دخول سيارة نقل مسرعة اصطدمت بأحد الأعمدة في المنزل ما أسفر عن سقوط وانهيار أجزاء بسيطة منه

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

العقار المنهار

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة، من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عنه وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، اليوم الإثنين، يفيد بانهيار عقار في حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان الأمل، وانتقلت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة التى فرضت كردونا أمنيا ودفعت بالأوناش لرفع حطام المنزل. قال شهود العيان، إن المنزل صادر