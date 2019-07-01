جريمة

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

استعانت ربة منزل بزوجها مدرب ألعاب رياضية في خطف ابن صاحب شركة سياحة بمعاونة عاطلين آخرين وطلبوا فدية نظير إطلاق سراحه.. والمباحث تكشف غموض الحادث وتضبط الجناة
تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
خطف- تعبيرية
خطف- تعبيرية
«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
في سبيل سعيها لتحقيق مكسب مالي سريع، راحت «إيمان» تخطط باحثة عن طريقة للحصول على بعض الأموال التي تعينها على عيش حياة سعيدة، غير مبالية بمصدر تلك الأموال، ولأنها تعمل لدى صاحب شركة سياحة، وترددت كثيرا على منزله وتعلم بدخله المادي ووضعه الاجتماعي، دارت في رأسها فكرة جهنمية شيطانية لخطف ابن
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عقار امبابة (5)

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عن وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
سوق-برقاش (2)

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
انفجار-أنبوبة-غاز-لـ14 بالإسكندرية (6)

ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
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عقار-الزاوية-المنهار (6)

الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

تفاصيل 10 ساعات من تحقيقات النيابة في «خطة الأمل»

نحو 10 ساعات استغرقتها نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، في تحقيقاتها مع كلٍّ من المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق، زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين، بعد القبض عليهم في ضوء ما هو منسوبٌ إليهم من جهاز الأمن الوطني باتهامات تتعلق بإفساد احتفالات المصريين بثورة 30 يونية، ونشر أخبار كاذبة، حتى أصدرت جهات التحقيق، قراراها في نحو الحادية عشرة مساء، بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل باقي التحقيقات في وقت لاحق.
احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
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