المغرب تخطف فوزًا قاتلا من جنوب إفريقيا في كأس الأمم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

المغرب

حقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة، ليحصد بذلك منتخب أسود الأطلسي 3 نقاط يضمن بها صدارة مجموعته في البطولة بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط، وينتظر نتائج المنتخبات الأخرى لتحديد موقفه من التأهل لدور الـ16.

سيطر منتخب المغرب على اللقاء منذ البداية ورغم حاجة جنوب إفريقيا للفوز لضمان التأهل إلى ثمن النهائي إلا أنهم لم يقدموا المستوى المنتظر منهم ولم يصلوا إلى مرمى أسود الأطلسي بهجمات حقيقية، في المقابل اكتفى لاعبو المغرب بالاستحواذ مع محاولات لاختراق دفاع الأولاد عن طريق حكيم زياش ونور الدين مرابط ويوسف