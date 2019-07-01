رياضة

المغرب تخطف فوزًا قاتلا من جنوب إفريقيا في كأس الأمم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
المغرب
المغرب
حقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة، ليحصد بذلك منتخب أسود الأطلسي 3 نقاط يضمن بها صدارة مجموعته في البطولة بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط، وينتظر نتائج المنتخبات الأخرى لتحديد موقفه من التأهل لدور الـ16.
سيطر منتخب المغرب على اللقاء منذ البداية ورغم حاجة جنوب إفريقيا للفوز لضمان التأهل إلى ثمن النهائي إلا أنهم لم يقدموا المستوى المنتظر منهم ولم يصلوا إلى مرمى أسود الأطلسي بهجمات حقيقية، في المقابل اكتفى لاعبو المغرب بالاستحواذ مع محاولات لاختراق دفاع الأولاد عن طريق حكيم زياش ونور الدين مرابط ويوسف
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ناميبيا وكوت ديفوار (4)

كوت ديفوار يكتسح ناميبيا برباعية ويتأهل لدور الـ16

فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل. الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، بينما تجمد رصيد ناميبيا بدون نقاط في المركز الأخير ليودع الأخير البطولة، بينما تأهل المنتخب الإيفواري مع نظيره المغربي وينتظر جنوب إفريقيا التأهل كافضل ثوالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.
صلاح-عبد-الله .(3)

رسالة عتاب من صلاح عبدالله إلى محمد صلاح

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة عتاب إلى الدولي المصري محمد صلاح بعد فوز المنتخب على أوغندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة مساء الأحد في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏رسالة إلى ابني محمد ياريت توصله شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وإنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع".
كوفاسيتش- (1)

ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
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الكاميرون‎

الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
كوت ديفوار (3)

مدرب كوت ديفوار: نجحنا في المهمة وهكذا نستعد للمغرب

قال إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن لاعبيه كانوا بإمكانهم تحقيق فوز عريض على منتخب جنوب إفريقيا، لكنهم لم يستغلو الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق الفوز بالتأكيد؛ لأنه كان الطرف الأفضل. تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
امم-افريقيا‎

تعرف على موعد وصول منتخب جنوب إفريقيا وكوت ديفوار

تصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد إلى القاهرة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أنهى منتخب الأولاد معسكرهم في الإمارات العربية المتحدة بعدما خاضوا مباراة ودية أمس السبت أمام المنتخب الغاني والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويختتم مبارياته الودية أمام أنجولا الأربعاء المقبل، ويستهل المنتخب الجنوب إفريقي أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب كوت ديفوار 23 يونيو الجارى.
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