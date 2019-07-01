كوت ديفوار يكتسح ناميبيا برباعية ويتأهل لدور الـ16

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

كوت ديفوار

فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل. الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، بينما تجمد رصيد ناميبيا بدون نقاط في المركز الأخير ليودع الأخير البطولة، بينما تأهل المنتخب الإيفواري مع نظيره المغربي وينتظر جنوب إفريقيا التأهل كافضل ثوالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

أحرز أهداف المنتخب الإيفواري ماكس آلان جاردل في الدقيقة 39، وأضاف جيوفري سري داي الهدف الثاني في الدقيقة 58، ويلفرد زاها في الدقيقة 84 واختتم ماكسويل وريني الرباعية في الدقيقة 89، بينما أحرز هدف ناميبيا الوحيد كاتوماكا في الدقيقة 71. الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الإيفواري جاء بعدما قدم لاعبوه عرضًا

أحرز أهداف المنتخب الإيفواري ماكس آلان جاردل في الدقيقة 39، وأضاف جيوفري سري داي الهدف الثاني في الدقيقة 58، ويلفرد زاها في الدقيقة 84 واختتم ماكسويل وريني الرباعية في الدقيقة 89، بينما أحرز هدف ناميبيا الوحيد كاتوماكا في الدقيقة 71.

الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الإيفواري جاء بعدما قدم لاعبوه عرضًا قويا أمام المنتخب الناميبي المتواضع، ما أعاده مجددًا إلى البطولة بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من الفوز على جنوب إفريقيا، وكان يحتاج للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل بعيدًا عن الدخول في حسابات أفضل ثوالث ليترك المقعد لجنوب إفريقيا الذي دخل في الحسابات المعقدة مع منتخب الكونغو من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.