الزمالك يحذر لاعبيه الدوليين من عمرو وردة
تحرير:محمد حسن صيام
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
نادي الزمالك
حذر مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الدوليين، من التحدث لوسائل الإعلام عن أزمة عمرو وردة، حيث أبلغ مسئولو الزمالك رباعي الفريق المتواجد بصفوف منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد، من الحديث عن أزمة زميلهم في وسائل الإعلام.
وعاد عمرو وردة لمعسكر المنتخب الوطني بعد قبول اعتذاره عقب استبعاده منه خلال الأيام الماضية لأسباب أخلاقية بعدما تدخل محمد صلاح ولاعبو المنتخب لاستمراره مع الفريق.
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.
بهذا الفوز حصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.