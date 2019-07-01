الزمالك يحذر لاعبيه الدوليين من عمرو وردة

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

نادي الزمالك

حذر مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الدوليين، من التحدث لوسائل الإعلام عن أزمة عمرو وردة، حيث أبلغ مسئولو الزمالك رباعي الفريق المتواجد بصفوف منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد، من الحديث عن أزمة زميلهم في وسائل الإعلام. وعاد عمرو وردة لمعسكر المنتخب الوطني بعد قبول اعتذاره عقب استبعاده منه خلال الأيام الماضية لأسباب أخلاقية بعدما تدخل محمد صلاح ولاعبو المنتخب لاستمراره مع الفريق.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من الفترة