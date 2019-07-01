مناظير بنادق داخل حقائب راكب أمريكي بمطار القاهرة

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

مطار القاهرة- أرشيفية

أحبطت سلطات الجمارك بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مناظير بنادق ونظارات ميدان داخل حقائب راكب أمريكي الجنسية، وذلك بعدما اشتبهت فيه أجهزة الامن ورجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من فرانكفورت، قبل أن يتم تفتيشه الراكب الأمريكي من أصل يمني، لتعثر أجهزة الأمن داخل حقائبه على مناظير بنادق ونظارات ميدان، من الادوات المحظور استيرادها، ليتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على نيابة النزهة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وإصدار قرارها، بعد الوقوف على ملابساتها كاملة.

أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تقرير لجنة الجمارك بمطار القاهرة حول قانونية المواد المضبوطة بحوزة الراكب الأمريكي.في وقت سابق، أمس الأحد، أخفى راكب مصري قادم من تايلاند ثعابين سامة، داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، إلا