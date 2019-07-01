جريمة

مناظير بنادق داخل حقائب راكب أمريكي بمطار القاهرة

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
مطار القاهرة- أرشيفية
مطار القاهرة- أرشيفية
أحبطت سلطات الجمارك بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مناظير بنادق ونظارات ميدان داخل حقائب راكب أمريكي الجنسية، وذلك بعدما اشتبهت فيه أجهزة الامن ورجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من فرانكفورت، قبل أن يتم تفتيشه الراكب الأمريكي من أصل يمني، لتعثر أجهزة الأمن داخل حقائبه على مناظير بنادق ونظارات ميدان، من الادوات المحظور استيرادها، ليتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على نيابة النزهة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وإصدار قرارها، بعد الوقوف على ملابساتها كاملة.
أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تقرير لجنة الجمارك بمطار القاهرة حول قانونية المواد المضبوطة بحوزة الراكب الأمريكي.في وقت سابق، أمس الأحد، أخفى راكب مصري قادم من تايلاند ثعابين سامة، داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، إلا
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عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
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شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.
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«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
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النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
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بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
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ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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