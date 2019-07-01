مران الأهلي.. ظهور حسين السيد وانتظام علي لطفي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، أعقبها خوض الفريق لفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة والجانب الخططي في المران المسائي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، كما عقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون على هامش المران للوقوف على بعض الجوانب الفنية.

وشارك حسين السيد لاعب الأهلي، في جزء من مران الفريق، وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعب على هامش مران الفريق، حيث انتهت فترة إعارة اللاعب مع فريق الاتفاق السعودي والتي استمرت موسمًا ونصف الموسم. من جانبه انتظم علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي، في المران الجماعي للحراس تحت إشراف طارق