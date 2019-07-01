لا ينشر||| 3 أسباب تُوقف صرف التعويضات لمتضرري السد العالي

القرار لم يراعِ عددا من أبناء النوبة الذين فشلوا في الوصول إلى مستندات تُثبت أحقيتهم في التعويضات المقررة عن مساكنهم وأراضيهم القديمة التي غرقت تحت الماء

تحرير:عوض سليم ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

أهالي النوبة

"شعب ضحى من أجل مصر"، مقولة تنطبق على أهالى النوبة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وتركوا مساكنهم وأراضيهم ورفات أجدادهم تغرق تحت الماء عن طيب خاطر، من أجل أن تنعم مصر بحياة كريمة. وبعد مضى أكثر من 100 عام على تهجير أبناء النوبة من قراهم القديمة خلف خزان أسوان والسد العالي، صدّق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في 19 يونيو الماضى على قرار تلقى رغبات أبناء النوبة المضارين من إنشاء السد العالي وبناء خزان أسوان وتعليّاته الأولى والثانية، والذين لم يُعوّضوا طوال عهد الحكومات السابقة، وذلك لتعويضهم بالشكل المناسب.

وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء، بدأت محافظة أسوان، في استقبال أبناء النوبة المضارين والذين لم يُعوضوا عن هجرات السد العالى وخزان أسوان، لإبداء رغباتهم في التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء. في البداية، قال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن الحصر النهائي للمستحقين للتعويضات يبلغ 11 ألفا و716 مستحقًا، منهم