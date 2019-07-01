لا ينشر||| 3 أسباب تُوقف صرف التعويضات لمتضرري السد العالي

القرار لم يراعِ عددا من أبناء النوبة الذين فشلوا في الوصول إلى مستندات تُثبت أحقيتهم في التعويضات المقررة عن مساكنهم وأراضيهم القديمة التي غرقت تحت الماء
"شعب ضحى من أجل مصر"، مقولة تنطبق على أهالى النوبة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وتركوا مساكنهم وأراضيهم ورفات أجدادهم تغرق تحت الماء عن طيب خاطر، من أجل أن تنعم مصر بحياة كريمة.
وبعد مضى أكثر من 100 عام على تهجير أبناء النوبة من قراهم القديمة خلف خزان أسوان والسد العالي، صدّق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في 19 يونيو الماضى على قرار تلقى رغبات أبناء النوبة المضارين من إنشاء السد العالي وبناء خزان أسوان وتعليّاته الأولى والثانية، والذين لم يُعوّضوا طوال عهد الحكومات السابقة، وذلك لتعويضهم بالشكل المناسب.
وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء، بدأت محافظة أسوان، في استقبال أبناء النوبة المضارين والذين لم يُعوضوا عن هجرات السد العالى وخزان أسوان، لإبداء رغباتهم في التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء.
في البداية، قال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن الحصر النهائي للمستحقين للتعويضات يبلغ 11 ألفا و716 مستحقًا، منهم
وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء، بدأت محافظة أسوان، في استقبال أبناء النوبة المضارين والذين لم يُعوضوا عن هجرات السد العالى وخزان أسوان، لإبداء رغباتهم في التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء.
في البداية، قال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن الحصر النهائي للمستحقين للتعويضات يبلغ 11 ألفا و716 مستحقًا، منهم 3851 مستحقًا، لتعويض بناء خزان أسوان، والمطلوب تقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم مجانًا في 14 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقا للتعويضات الزراعية عن الأراضى التى تركوها خلف السد العالى وخزان أسوان.
بارقة أمل
من جهتها، التقت "التحرير" عددًا من النوبيين الذين أبدوا رغباتهم فى الحصول على تعويضات مجلس الوزراء، وقال "حسن. ر"، من قرية دهميت النوبية بنصر النوبة، إنه تقدم مثل غيره من أهالى النوبة، للحصول على التعويضات التى أعلن عنها مجلس الوزراء منذ فترة، بعد أن اعتبر هذه الخطوة بارقة أمل على طريق تسليم التعويضات للمهجرين بسبب السد العالى.
"حسن" اعتبر أن هذه التعويضات لا تتناسب مع قيمة ما تركوه من أراض ومنازل ومساحات زراعية كبيرة في مناطق النوبة القديمة خلف السد العالى، ولكن في النهاية ارتضوا الحصول ولو على جزء من هذه التعويضات.
أما الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف بأسوان سابقًا وأحد أبناء قرية تنقار النوبية، فقال إن القرية هى إحدى القرى المُهجّرة بسبب إنشاء خزان أسوان إلى موقعها الحالى غرب النيل في أسوان، معتبرًا أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعويضات النوبة، سينهى معه معاناة مئات السنيين، لأكثر من 3851 أسرة نوبية، مقيمة بمركز ومدينة أسوان، والمطالبين من قبل بتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم.
ولفت إلى أنه تقدم مثل غيره بطلب للجنة التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء داخل محافظة أسوان للموافقة على تملك المنازل التى تقيم فيها الأسرة داخل قرية تنقار.
وقال "النور بودة"، من قرية غرب سهيل النوبية، إنه استفاد من القرار الأخير لمجلس الوزراء، معتبرًا أنه يعود بالحقوق النوبية إلى أصحابها ويعوضهم عن أراضيهم التي غرقت عند بناء خزان أسوان وتعليتيه، حيث ظلت هذه القضية تعانى التجاهل والإهمال فترات طويلة، بعد أن تقدم بطلب للموافقة على تملك مسكنه بالقرية.
3 أسباب تمنع التعويض
وعن وجود عوائق تمنع تعويض أهالي النوبة المتضريين من قرار التهجير قديما، أضاف "النور بودة"، أن القرار لم يراع عددا من أبناء النوبة، الذين فشلوا فى الوصول إلى مستندات تُثبت أحقيتهم فى التعويضات المقررة عن مساكنهم وأراضيهم القديمة التى غرقت تحت الماء سواء خلف خزان أسوان أو السد العالى.
ومن العوائق التي واجهت أهالي النوبة المتضررين، هو أنه في أثناء فترات التهجير لم يكن يمتلك الكثير منهم أي مستندات رسمية.
أما "صابر سند" أحد أبناء قرية كرسكو بنصر النوبة، فقال إن العديد من عائلته وأبناء قريته وقرى النوبة، واجهتهم صعوبات في الحصول على التعويضات المقررة لأبناء النوبة، والتى كانت البداية منذ إعلان الدولة عام 2017 بمطالبة النوبيين بالتقدم بمستندات المساحة الخاصة بأراضيهم القديمة سواء أراضي زراعية أو مبانٍ والتى هجروا منها وتركوها فى النوبة القديمة وعليه هرول أصحاب الشأن وحصلوا على مستندات المساحة وتم التسليم للجهات المختصة، وأنه عقب إعلان أسماء المستحقين للتعويضات، كانت المفاجأة برفض عددٍ من المستحقين، نتيجة استفادتهم سابقا من التعويض.
وأوضح أن التعويض الذي سبق أن حصل عليه البعض كان عبارة عن منزل واحد لكل أسرة، حتى لو كانت تمتلك أكثر من ذلك، بحسب قوله.