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لا ينشر||| 3 أسباب تُوقف صرف التعويضات لمتضرري السد العالي

القرار لم يراعِ عددا من أبناء النوبة الذين فشلوا في الوصول إلى مستندات تُثبت أحقيتهم في التعويضات المقررة عن مساكنهم وأراضيهم القديمة التي غرقت تحت الماء
تحرير:عوض سليم ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
أهالي النوبة
أهالي النوبة
"شعب ضحى من أجل مصر"، مقولة تنطبق على أهالى النوبة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وتركوا مساكنهم وأراضيهم ورفات أجدادهم تغرق تحت الماء عن طيب خاطر، من أجل أن تنعم مصر بحياة كريمة. وبعد مضى أكثر من 100 عام على تهجير أبناء النوبة من قراهم القديمة خلف خزان أسوان والسد العالي، صدّق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في 19 يونيو الماضى على قرار تلقى رغبات أبناء النوبة المضارين من إنشاء السد العالي وبناء خزان أسوان وتعليّاته الأولى والثانية، والذين لم يُعوّضوا طوال عهد الحكومات السابقة، وذلك لتعويضهم بالشكل المناسب.
وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء، بدأت محافظة أسوان، في استقبال أبناء النوبة المضارين والذين لم يُعوضوا عن هجرات السد العالى وخزان أسوان، لإبداء رغباتهم في التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء. في البداية، قال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن الحصر النهائي للمستحقين للتعويضات يبلغ 11 ألفا و716 مستحقًا، منهم
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سوبر ماركت

التموين:وضع ضوابط للمحلات لحماية المواطنين من كورونا

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، كافة المحال التجارية خاصة محلات بيع السلع الغذائية بضرورة تخفيض عدد الزبائن المتواجدين داخل المحلات بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمحل، مشددة على إخبار المواطنين بأن السلع متوافرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، والتأكيد عليهم بأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، مؤكدة على ضرورة تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر، لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
مصطفى-مدبولى

الحبس والغرامة لمن يخالف قرارات الحكومة في شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارا بالحبس وتطبيق غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف اتباع الإجراءات المشددة الخاصة بيوم الإثنين المقبل، والذي سيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية. كان رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم.
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الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.
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منذ 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن 15 قرية بأسوان

انقطعت الكهرباء عن 15 قرية بدائرة مجلس قرى العباسية، بدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، منذ أكثر من 24 ساعة، بسبب عطل مفاجئ فى أحد الخطوط المغذية لمجلس قروى العباسية، وتسببت الواقعة في حالة من الغضب لدى المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على المسؤولين بقطاع كهرباء كوم أمبو، في ظل ما يعانيه المواطنون من الحر الشديد، في المقابل يكثف مسئولو قطاع كهرباء كوم أمبو جهودهم للتغلب على المشكلة وإصلاح العطل وإنهاء معاناة المواطنين، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسي الآن والتى بلغت ذروتها بمحافظة أسوان.
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وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.
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10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.
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