رينار يعترف: نعم لم نحترم جنوب إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

المغرب وجنوب إفريقيا

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، لكرة القدم، أن فريقه لم يواجه نظيره جنوب إفريقيا بالشكل الأمثل، وأن اللاعبين لم يحترموا المنافس بقدر كاف، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الإثنين. وحقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأوضح رينار، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن لاعبي منتخب المغرب قللوا من قوة المنافس جنوب إفريقيا، على وجه التحديد في الشوط الأول، ويجب ألا يمر هذا مرور الكرام ويتعلموا من هذا الدرس مستقبلا. وتحدث عن منافس أسود الأطلسي القادم في دور الـ16، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب بكل تأكيد،