رياضة

رينار يعترف: نعم لم نحترم جنوب إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
المغرب وجنوب إفريقيا
المغرب وجنوب إفريقيا
أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، لكرة القدم، أن فريقه لم يواجه نظيره جنوب إفريقيا بالشكل الأمثل، وأن اللاعبين لم يحترموا المنافس بقدر كاف، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الإثنين. وحقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وأوضح رينار، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن لاعبي منتخب المغرب قللوا من قوة المنافس جنوب إفريقيا، على وجه التحديد في الشوط الأول، ويجب ألا يمر هذا مرور الكرام ويتعلموا من هذا الدرس مستقبلا. وتحدث عن منافس أسود الأطلسي القادم في دور الـ16، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب بكل تأكيد،
اقرأ المزيد
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
المغر- وجنوب-افريقيا (4)

مبارك بوصوفة: الأصعب قادم في كأس الأمم

أكد الدولي المغربي مبارك بوصوفة، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس مع جنوب إفريقيا أن الأدوار النهائية من كأس الأمم الإفريقية في مصر ستكون أكثر صعوبة، حيث قال بوصوفة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة مساء اليوم الإثنين إن جنوب إفريقيا من الفرق المتميزة وتلعب كرة سريعة وكانوا الأفضل في شوط المباراة الأول، لكننا استطعنا تحقيق الانتصار في النهاية. وأضاف مبارك بوصوفة أن منتخب المغرب يستعد جيدًا لمباراة دور الـ16 ولا فارق عنده من سيقابل، مؤكدًا أن أسود الأطلسي جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019.
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
اقرأ المزيد من الأخبار
المغرب-و كوت ديفوار (3)

المغرب تبحث عن ضمان صدارة المجموعة في الكان

تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الرابعة، وذلك عندما تواجه المغرب نظيرتها جنوب إفريقيا على ملعب السلام الساعة 6:00 مساء، بينما تواجه كوت ديفوار نظيرتها ناميبيا في نفس التوقيت على ملعب 30 يونيو، وتحتل المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بهدف نظيف على كل من ناميبيا وكوت ديفوار، وتحتل الأخيرة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جنوب إفريقيا، التي تملك نفس الرصيد من النقاط بعد الفوز على نامبيبا التي لا تملك أي نقطة.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

ماذا تحمل لنا مواجهات الإثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الإثنين، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، حيث يلعب منتخب ناميبيا أمام كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتُنقل المباراة عبر «be IN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org