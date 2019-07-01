سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
وأعلنت الرئاسة التونسية الخميس الماضي، أن الباجي قايد السبسي (93 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس، وزاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لمناقشة "الوضع العام في البلاد" وللاطمئنان على حالته الصحية. ونقل السبسي إلى المستشفى، يوم الخميس الماضي، تزامنًا مع تفجيرين
اقرأ المزيد
السبسي

بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

بنسبة 25%.. محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانيا

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني رسميا، اليوم الإثنين، فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على نسبة 52 في المئة من أصوات الناخبين. وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على نسبة 17.87 في المئة، وبيرام الداه أعبيد، على نسبة 18.59، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40، وحاز حاميدو بابا نسبة 8.70. وبيّن المجلس أن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس القادم، مضيفا أنه رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
قصف-صواريخ

مقتل 4 سوريين في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، الإثنين، لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها، ولم توجه سانا اصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تُحبط هجمات صاروخية إسرائيلية على دمشق وحمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عددا منها، ولم توجه سانا أصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".
اقرأ المزيد من الأخبار
السبسي

بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
باجى-قايد-السبسى (1)

نجل الرئيس التونسي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

أعلن نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز". وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري".
السبسي

من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.
السبسي (2)

الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org