رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".

وأعلنت الرئاسة التونسية الخميس الماضي، أن الباجي قايد السبسي (93 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس، وزاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لمناقشة "الوضع العام في البلاد" وللاطمئنان على حالته الصحية. ونقل السبسي إلى المستشفى، يوم الخميس الماضي، تزامنًا مع تفجيرين