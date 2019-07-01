نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

تحرير:محمد جمال ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.

وكشفت تقارير صحفية فى وقت سابق، أن إدارة النادي الباريسي قررت الموافقة على انتقال نيمار لبرشلونة بـ180 مليون جنيه إسترلينى، وذلك بعد ضغط من اللاعب لرغبته فى العودة إلى النادى الكتالونى مرة أخرى. وانتقل نيمار الموسم الماضى إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي، وهي