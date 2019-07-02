الدهشوري حرب: أزمة «وردة» أساءت لمنظومة الكرة (حوار)

أثار قرار اتحاد الكرة جدلًا كبيرا داخل الأوساط الرياضية، وانقسم الشارع المصرى بين مؤيد لقرار استبعاد وردة ومعارض له ما عكر صفو البطولة التى تشكل عرسا كرويا كبيرًا فى مصر

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الدهشوري حرب

لاحقت الأزمات منتخب مصر خلال البطولات الكبرى مؤخرًا، وكانت البداية فى كأس العالم 2018، ومؤخرًا فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمقامة حاليا فى الأراضى المصرية، حتى يوم 19 يوليو الجارى، وكان آخر حلقات أزمات الاتحاد المصرى لكرة القدم فى البطولات الكبرى، قضية التحرش التى اتهم بها اللاعب عمرو وردة، بعد الفيديو المسرب والمنسوب له من فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا. وبعد أزمة وردة قام الاتحاد المصرى باستبعاده من القائمة المشاركة فى البطولة الإفريقية، قبل أن يعدل رئيس الاتحاد عن قراره ويقرر استبعاد اللاعب حتى نهاية الدور الأول فقط بعد اعتذاره.

على خلفية أزمات المنتخب الوطنى واتحاد الكرة، حاورت «التحرير» اللواء الدهشورى حرب، الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى لكرة القدم، للحديث عن منتخب الفراعنة وكل ما يدور فى الوقت الحالي. - ما رأيك فى بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الوقت الحالي؟ تشهد مصر بطولة كبيرة ومنظمة بشكل مميز لم يحدث