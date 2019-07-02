الدهشوري حرب: أزمة «وردة» أساءت لمنظومة الكرة (حوار)

أثار قرار اتحاد الكرة جدلًا كبيرا داخل الأوساط الرياضية، وانقسم الشارع المصرى بين مؤيد لقرار استبعاد وردة ومعارض له ما عكر صفو البطولة التى تشكل عرسا كرويا كبيرًا فى مصر
لاحقت الأزمات منتخب مصر خلال البطولات الكبرى مؤخرًا، وكانت البداية فى كأس العالم 2018، ومؤخرًا فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمقامة حاليا فى الأراضى المصرية، حتى يوم 19 يوليو الجارى، وكان آخر حلقات أزمات الاتحاد المصرى لكرة القدم فى البطولات الكبرى، قضية التحرش التى اتهم بها اللاعب عمرو وردة، بعد الفيديو المسرب والمنسوب له من فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا.
وبعد أزمة وردة قام الاتحاد المصرى باستبعاده من القائمة المشاركة فى البطولة الإفريقية، قبل أن يعدل رئيس الاتحاد عن قراره ويقرر استبعاد اللاعب حتى نهاية الدور الأول فقط بعد اعتذاره.
على خلفية أزمات المنتخب الوطنى واتحاد الكرة، حاورت «التحرير» اللواء الدهشورى حرب، الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى لكرة القدم، للحديث عن منتخب الفراعنة وكل ما يدور فى الوقت الحالي.
- ما رأيك فى بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الوقت الحالي؟
تشهد مصر بطولة كبيرة ومنظمة بشكل مميز لم يحدث
على خلفية أزمات المنتخب الوطنى واتحاد الكرة، حاورت «التحرير» اللواء الدهشورى حرب، الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى لكرة القدم، للحديث عن منتخب الفراعنة وكل ما يدور فى الوقت الحالي.
- ما رأيك فى بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الوقت الحالي؟
تشهد مصر بطولة كبيرة ومنظمة بشكل مميز لم يحدث مثلها فى التاريخ، وأصبح لدينا ملاعب على الطراز العالمى، وأفضل بكثير عما كانت فى الماضى، كما أن عملية دخول الجماهير أصبحت منظمة بشكل كبير، عكس ما كانت عليه فى السابق، وما يحدث الآن فى البطولة يثبت للعالم أننا لدينا إمكانيات رائعة نشكر عليها الدولة الذى ساعدت على خروج البطولة بهذا الشكل الرائع.
- كيف ترى أداء محمد فضل فى تنظيم البطولة؟
فضل شخصيته تتمتع بالأدب والأخلاق الكبيرة ومن بيئة طيبة.. تقابلت معه مرتين فقط ولديه الكثير خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من الممكن أن يتحمل أكثر مما يتحمله حاليا من تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع.
- حدثنا عن أداء المنتخب الوطنى من وجهة نظرك.
لمنتخب الوطنى يقدم مستويات عادية حتى الآن، ونتمنى أن يوفق منتخب الفراعنة خلال مبارياته المقبلة والفوز باللقب الثامن.
- ما رأيك فى الأزمات التى حدثت مؤخرًا من أحد اللاعبين داخل المنتخب؟
الجميع يعلم ما يحدث داخل معسكر المنتخب من أزمات، ولكننى لم أبد رأيا فيها لأنها ظهرت بمنظر غير لائق، وما يجب علينا فعله حاليا، هو دعم المنتخب وليس الحديث عما يدور داخل معسكره.
- ما رأيك فى ما فعله عمرو وردة؟
ما حدث من خلال اللاعب خطأ بكل تأكيد، وأتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأفعال مرة أخرى داخل صفوف المنتخب الوطنى، لأنها تسىء إلى مصر أولًا، وإلى وضع اللاعب المصرى فى الداخل والخارج.
ما حدث من تصرف اللاعب يسىء أكثر لكرة القدم المصرية، ولكل أعضائها، التى أصبحت لها شأن آخر وظهر ذلك خلال تنظيم البطولة الإفريقية المقامة حاليا.
- كيف ترى تدخل اللاعبين فى الأزمة؟
منذ متى وأصبح اللاعب له كلمة مثلما حدث، ولم نر ذلك فى مصر منذ 50 عامًا، اللاعب له ملعب فقط وليس له أن يتدخل فى أى شىء آخر، ولا بد أن يكون هناك احترام كبير منه داخل الملعب، لكن ما يحدث أن يتحدث اللاعب ويتحكم فيما يحدث هذا غير علمى وغير موجود فى الرياضة عامة.
لو تحدثت عن 20 لاعبًا على مدار السنوات الماضية، سنجد من تجاوز وتعرض لجزاءات كبيرة جدا منهم، وهم أفضل من اللاعبين الحاليين 100 مرة.
ولكن لا نريد أن نزيد من الجراح، لدينا مباريات مهمة خلال الأدوار المقبلة ويجب أن ندعم المنتخب.. نحن جميعا نمثل مصر حاليا ولدينا أمل للفوز بالبطولة، خاصة أن الشعب سعيد بما يحدث من تنظيم، والدولة بذلت مجهودا كبيرا حتى تخرج البطولة إلى النور بهذا الشكل.
- ما الفرق بين خافيير أجيرى وهيكتور كوبر؟
يجب أن لا نحكم على أداء المدرب إلا فى النهاية، علينا أن نمنحه فرصته كاملة إلى النهاية، فإذا فاز بالبطولة نرحب به فى استكمال المشوار والحصول على المزيد من البطولات، ولكن إذا حدث غير ذلك يترك مكانه، ونبحث عن بديل آخر أفضل منه، خاصة أن المدرب مرتبط بنتائجه مع الفريق الذى يدربه، ولا يمكن أن نهاجمه حاليا، ولكن علينا أن نترك له المجال حتى يأتى بكل ما لديه من مميزات ويتم تقييمه فى آخر البطولة.