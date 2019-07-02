رياضة

الدهشوري حرب: أزمة «وردة» أساءت لمنظومة الكرة (حوار)

أثار قرار اتحاد الكرة جدلًا كبيرا داخل الأوساط الرياضية، وانقسم الشارع المصرى بين مؤيد لقرار استبعاد وردة ومعارض له ما عكر صفو البطولة التى تشكل عرسا كرويا كبيرًا فى مصر
تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الدهشوري حرب
الدهشوري حرب
لاحقت الأزمات منتخب مصر خلال البطولات الكبرى مؤخرًا، وكانت البداية فى كأس العالم 2018، ومؤخرًا فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمقامة حاليا فى الأراضى المصرية، حتى يوم 19 يوليو الجارى، وكان آخر حلقات أزمات الاتحاد المصرى لكرة القدم فى البطولات الكبرى، قضية التحرش التى اتهم بها اللاعب عمرو وردة، بعد الفيديو المسرب والمنسوب له من فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا. وبعد أزمة وردة قام الاتحاد المصرى باستبعاده من القائمة المشاركة فى البطولة الإفريقية، قبل أن يعدل رئيس الاتحاد عن قراره ويقرر استبعاد اللاعب حتى نهاية الدور الأول فقط بعد اعتذاره.
على خلفية أزمات المنتخب الوطنى واتحاد الكرة، حاورت «التحرير» اللواء الدهشورى حرب، الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى لكرة القدم، للحديث عن منتخب الفراعنة وكل ما يدور فى الوقت الحالي. - ما رأيك فى بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الوقت الحالي؟ تشهد مصر بطولة كبيرة ومنظمة بشكل مميز لم يحدث
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.
الأرجنتين‎ (1)

الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
أدريان رابيو (2)

رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
عمرو وردة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
عمرو-وردة (3)

صحفي نيجيري لصلاح: دفاعك عن وردة يشوه صورة الفراعنة

رد الصحفى النيجيري أوساسو أبييوانا على تغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر، التى دافع فيها عن زميله عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الذي تم استبعاده، ظهر الأربعاء، من المعسكر، بعد بيان أصدره اتحاد الكرة نتيجة التصرفات غير المسؤولة للاعب. وجاء رد أوساسو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على تغريدة صلاح قائلا:" أنت أحد رموز مصر، ولهذا السبب يجب أن تختار كلامك وأفعالك بعناية فائقة". وأضاف الصحفى النيجيرى متسائلا: "هل تعتقد أن أفعال وردة ضد المرأة يمكن أن تغتفر أو تغير هذا الفعل المشؤوم، أنا أعتقد أنه يتطلب مساعدة نفسية".
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