مبارك بوصوفة: الأصعب قادم في كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

منتخب المغرب

أكد الدولي المغربي مبارك بوصوفة، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس مع جنوب إفريقيا أن الأدوار النهائية من كأس الأمم الإفريقية في مصر ستكون أكثر صعوبة، حيث قال بوصوفة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة مساء اليوم الإثنين إن جنوب إفريقيا من الفرق المتميزة وتلعب كرة سريعة وكانوا الأفضل في شوط المباراة الأول، لكننا استطعنا تحقيق الانتصار في النهاية. وأضاف مبارك بوصوفة أن منتخب المغرب يستعد جيدًا لمباراة دور الـ16 ولا فارق عنده من سيقابل، مؤكدًا أن أسود الأطلسي جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وحقق منتخب المغرب تحت قيادة هيرفي رونار المدير الفني فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. هدف