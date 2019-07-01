محمد فؤاد باكيًا: عزت أبو عوف شقيقي.. عمره ما زعل حد

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

عزت أبو عوف

لم يستطع المطرب محمد فؤاد، أن يتمالك نفسه خلال حديثه عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، حيث أجهش في البكاء قائلا: "رحل أخويا الكبير". فؤاد قدم تعازيه إلى الشعب المصري جميعًا، الذي فقد الفنان الذي وصفه بـ"أنيق السينما المصرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية TEN، مساء الإثنين. وتابع: "لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي، بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي.. ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن".

وأشاد بالأخلاق الحميدة التي تمتع بها الراحل وشقيقاته الأربع، قائلا: ما أجمل أن يكون هكذا الإنسان! عمري ما شوفته زعل حد، أحب الفن ودخل المجال وخرج منه بصفحة ناصعة البياض. وتوفي النجم عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة اليوم، بعدما خاض صراعًا طويلا مع المرض، وقد شُيع جثمانه ظهرًا من مسجد السيدة نفيسة، بحضور نقيب