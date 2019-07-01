فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد فؤاد باكيًا: عزت أبو عوف شقيقي.. عمره ما زعل حد

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
لم يستطع المطرب محمد فؤاد، أن يتمالك نفسه خلال حديثه عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، حيث أجهش في البكاء قائلا: "رحل أخويا الكبير". فؤاد قدم تعازيه إلى الشعب المصري جميعًا، الذي فقد الفنان الذي وصفه بـ"أنيق السينما المصرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية TEN، مساء الإثنين. وتابع: "لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي، بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي.. ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن".
وأشاد بالأخلاق الحميدة التي تمتع بها الراحل وشقيقاته الأربع، قائلا: ما أجمل أن يكون هكذا الإنسان! عمري ما شوفته زعل حد، أحب الفن ودخل المجال وخرج منه بصفحة ناصعة البياض. وتوفي النجم عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة اليوم، بعدما خاض صراعًا طويلا مع المرض، وقد شُيع جثمانه ظهرًا من مسجد السيدة نفيسة، بحضور نقيب
اقرأ المزيد
عزت-ابو-عوف (2)

عزت أبو عوف.. البداية والنهاية مع عمرو دياب

بدأ عزت أبو عوف مشواره في أواخر الستينيات من خلال فرقة "Les Petits Chats" مع عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة ويحيى خليل، ثم انضم لفرقة "البلاك كوتس" التي أسسها إسماعيل الحكيم، ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها عام 1978، ثم أسس "أبو عوف" فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي مع شقيقاته "مها، منال، ميرفت، منى"، من خلال فرقة "فور إم" في عام 1979، والتي أسهمت في ترسيخ اسم عزت أبو عوف وشهرته إلى حد كبير، إذ ذاع صيت الفرقة في الألحان، التي من أشهرها "الليلة الكبيرة، دبدوبة التخينة، مغنواتي، لا عاجبك كده ولا كده، جنون الديسكو" وغيرها.
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (16)

حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
عزت-ابو-عوف (3)

حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
اقرأ المزيد من الأخبار
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (13)

نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
عزت-ابو-عوف (1)

عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (16)

حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
عزت-ابو-عوف (2)

تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة (فيديو)

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org