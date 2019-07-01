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«التحرير» تكشف حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية

تُعد الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية هي الرابعة منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار
تحرير:محمد صلاح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
بنزين - صورة أرشيفية
بنزين - صورة أرشيفية
أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة البترول، أنه تقرر تأجيل أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية بما فيها بنزين 95، خلال الفترة الحالية. وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إنه من الصعب الإعلان عن أى زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، لأسباب عديدة، منها إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى ترشيح مصر والإمارات لاستضافة كأس العالم بعد الأنباء غير المؤكدة عن اتجاه الاتحاد الدولي لسحبها من دولة قطر؛ ما يُعزز من فُرص مصر والإمارات. وأضاف المصدر أن أي زيادات مرتقبة لن تكون قبل شهر يناير في العام المقبل.
ونفى المصدر ما نشره البعض عن انعقاد لجنة التسعير، تمهيدًا للإعلان رسميًّا عن أسعار المنتجات أو المواد البترولية بالأسعار الجديدة فجر اليوم، مؤكدًا أن اللجنة تنعقد فقط قبل إعلان القرار وإقراره بنصف ساعة، ولا صحة لما تم نشره جملة وتفصيلا. وتُعد الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية، هي الرابعة
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فلوس

مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020. وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر حققت نجاحات يحتذى بها في إفريقيا

قال شريف حمدي ممثل البنك الدولي، إن مصر حققت نجاحات يحتذى بها في دول إفريقيا، مؤكدا أن حجم الإنجاز بالدولة المصرية أكبر بكثير مما يعلمه المواطن. وأضاف حمدي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم، الاثنين، إن البنك الدولي يتشرف بمشاركة هذه المنظومة، مؤكدا أن البنك يدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، مثل مكافحة فيرس سي ومنظومة تكافل وكرامة، والتي توجه ناحية بناء الإنسان المصري.
معاشات

ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره. ويتضمن القانون الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها. ويُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
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WE تعلن رفع الحد الأقصى لسرعات الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، حيث قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر. كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت.
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الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
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أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 16 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن الالأيام الجارية هي موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
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منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
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