«التحرير» تكشف حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية

تُعد الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية هي الرابعة منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار

تحرير:محمد صلاح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة البترول، أنه تقرر تأجيل أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية بما فيها بنزين 95، خلال الفترة الحالية. وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إنه من الصعب الإعلان عن أى زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، لأسباب عديدة، منها إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى ترشيح مصر والإمارات لاستضافة كأس العالم بعد الأنباء غير المؤكدة عن اتجاه الاتحاد الدولي لسحبها من دولة قطر؛ ما يُعزز من فُرص مصر والإمارات. وأضاف المصدر أن أي زيادات مرتقبة لن تكون قبل شهر يناير في العام المقبل.

ونفى المصدر ما نشره البعض عن انعقاد لجنة التسعير، تمهيدًا للإعلان رسميًّا عن أسعار المنتجات أو المواد البترولية بالأسعار الجديدة فجر اليوم، مؤكدًا أن اللجنة تنعقد فقط قبل إعلان القرار وإقراره بنصف ساعة، ولا صحة لما تم نشره جملة وتفصيلا. وتُعد الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية، هي الرابعة

ونفى المصدر ما نشره البعض عن انعقاد لجنة التسعير، تمهيدًا للإعلان رسميًّا عن أسعار المنتجات أو المواد البترولية بالأسعار الجديدة فجر اليوم، مؤكدًا أن اللجنة تنعقد فقط قبل إعلان القرار وإقراره بنصف ساعة، ولا صحة لما تم نشره جملة وتفصيلا.

وتُعد الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية، هي الرابعة منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3 جنيهات و50 قرشًا، كما زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3 جنيهات و65 قرشًا، بدلا من 2 جنيه و35 قرشًا.

أما سعر لتر السولار فارتفع بنسبة 55% ليبلغ 3 جنيهات و65 قرشًا بدلا من 2 جنيه و35 قرشًا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلى 6 جنيهات و60 قرشًا للتر، بدلا ن 6 جنيهات و25 قرشًا، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 50 جنيهًا.

ونوه المصدر بأن هناك اجتماعات تعقدها اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين "95" فقط وربطه بالأسعار العالمية، والتي تم تشكيلها من المختصين من وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وكانت اللجنة اجتمعت في مارس الماضي وقررت عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين 95 في السوق المحلي، وإبقاء السعر عند 7 جنيهات و57 قرشًا للتر خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية شهر يونيو الجاري 2019.

وأوضح أن متوسط سعر برميل النفط يصل الآن إلى 64 دولارًا، وقُدر في موازنة العام المالي 2019- 2020 بنحو 67 دولارًا، في حين يبلغ سعر الدولار 16.75 جنيها، فيما قُدر في الموازنة بقيمة 17.25 جنيها.

وأعلنت الحكومة في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2019/ 2020 تخفيض دعم الوقود في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه.

ويُعد مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التى تقرر أية زيادة فى أسعار الغاز أو المنتجات البترولية المختلفة دون تدخل أي من وزارة البترول أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إلا أنه يكون هناك تمثيل من القطاع يتمثل في مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول عند دراسة أي مقترح للزيادة.

وتشكل وزارة البترول لجنة يترأسها وزير البترول بعضوية كلّ من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووكيلي الوزارة للمنتجات البترولية والغاز، بالإضافة لنواب رئيس هيئة البترول لنيابات العمليات والتوزيع والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، لإعداد أية دراسات أو مقترحات تتعلق بأى تحريك للأسعار أو حدوث أية زيادة جديدة متوقعة في المنتجات البترولية أو أسعار الغاز.

وبعد أن تنتهى اللجنة من ذلك يتم رفع الدراسات والمقترحات لرئاسة مجلس الوزراء التى تقوم بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول وبعض خبراء الاقتصاد والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى والمخابرات العامة والحربية.

وتُعد لجنة البترول استرشادية فقط، وتضع مقترحات أو دراسات من خلال قيادات القطاع البترولي.