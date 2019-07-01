رياضة

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
ساديو ماني
ساديو ماني
فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
واعترض لاعبو السنغال بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول على جهاد جريشة لعدم احتسابه ركلة جزاء عندما لمست الكرة يد مدافع المنتخب الكيني مرتين متتاليتين، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بينما انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل لاشئ. وتتصدر الجزائر قبل
اقرأ المزيد
المغر- وجنوب-افريقيا (4)

مبارك بوصوفة: الأصعب قادم في كأس الأمم

أكد الدولي المغربي مبارك بوصوفة، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس مع جنوب إفريقيا أن الأدوار النهائية من كأس الأمم الإفريقية في مصر ستكون أكثر صعوبة، حيث قال بوصوفة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة مساء اليوم الإثنين إن جنوب إفريقيا من الفرق المتميزة وتلعب كرة سريعة وكانوا الأفضل في شوط المباراة الأول، لكننا استطعنا تحقيق الانتصار في النهاية. وأضاف مبارك بوصوفة أن منتخب المغرب يستعد جيدًا لمباراة دور الـ16 ولا فارق عنده من سيقابل، مؤكدًا أن أسود الأطلسي جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019.
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
المغر- وجنوب-افريقيا (4)

رينار يعترف: نعم لم نحترم جنوب إفريقيا

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، لكرة القدم، أن فريقه لم يواجه نظيره جنوب إفريقيا بالشكل الأمثل، وأن اللاعبين لم يحترموا المنافس بقدر كاف، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الإثنين. وحقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

الجزائر في مهمة تحصيل حاصل أمام تنزانيا

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها كينيا الساعة 9:00 مساءً على ملعب 30 يونيو، بينما تواجه الجزائر نظيرتها تنزانيا في نفس التوقيت على ملعب السلام، وضمنت الجزائر التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف، بينما توجد السنغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كينيا الثالثة، في الوقت الذي تتذيل فيه تنزانيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
عثمان-ديمبلي (3)

ديمبلى يدعم السنغال من مدرجات الدفاع الجوى

ظهر اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في مدرجات استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى جمعت المنتخب السنغالى مع نظيره منتخب الجزائر فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوى دعمًا للمنتخب السنغالي. يذكر أن عثمان ولد لأم اسمها فاتيماتا أوسمانى (فاطمة عثمان) فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي، ولوالد من أًصل مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.
ساديو مانى‎ (2)

ماني يتحدث عن بدايته مع كرة القدم والفوز بكأس الأمم

أجرى السنغالي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال حوارًا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث تحدث ماني عن والدته وتأثيرها في حياته قائلا: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي، كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة". وتابع: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا، لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يضربني، تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".
السنغال-وتنزانيا ‎ (9)

مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org