ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

ساديو ماني

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو السنغال بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول على جهاد جريشة لعدم احتسابه ركلة جزاء عندما لمست الكرة يد مدافع المنتخب الكيني مرتين متتاليتين، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بينما انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر وتنزانيا بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل لاشئ. وتتصدر الجزائر قبل