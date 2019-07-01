محمد حفظي وعمرو سلامة ينضمان لـ«الأوسكار»

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

محمد حفظي

أعلن المنتج السينمائي محمد حفظي، اليوم الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار". وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، "إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، والآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)"، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني والمباركات له.

ولم يكن "حفظي" الوحيد صاحب هذا النوع من الإعلان، حيث كشف المخرج عمرو سلامة، في التوقيت نفسه، عن اختياره رسميا كعضو في الأكاديمية، وذلك في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك". يذكر أن حفظي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين. (اقرأ أيضًا.. «مارفل» تحول فشل السنوات إلى