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محمد حفظي وعمر سلامة ينضمان لـ«الأوسكار»

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
محمد حفظي
محمد حفظي
أعلن المنتج السينمائي محمد حفظي، اليوم الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار". وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، "إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، والآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)"، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني والمباركات له.
ولم يكن "حفظي" الوحيد صاحب هذا النوع من الإعلان، حيث كشف المخرج عمر سلامة، في التوقيت نفسه، عن اختياره رسميا كعضو في الأكاديمية، وذلك في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك". يذكر أن حفظي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين. (اقرأ أيضًا.. «مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات
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بعد السرطان.. شريف مدكور يعلن إصابته بمرض جديد

معركة صعبة خاضها ومازال الإعلامي شريف مدكور مع السرطان، فهو حتى الآن يخضع إلى جرعات العلاج الكيماوي الصعبة من أجل التغلب على هذا المرض الخبيث، وبدأ بعض الشيء في التعافي منه، لكنه لم يكد يلتقط أنفاسه من تلك المواجهة، حتى تعرض لمرض جديد، مثل صدمة للكثيرين. وكما عود مدكور متابعيه، فقد فضل أن يعلنها صراحة، حيث خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، كاشفًا عن خضوعه لكشف في عينه عن إصابته بقطع في الشبكية، وقال: "نعمة وفضل".
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».
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«قلادة مردوخ»| رواية تأخذك في رحلة من «بابل» لأمريكا

نجحت رواية "قلادة مردوخ" في اقتناص جائزة الدولة التشجيعية، فرع الرواية التاريخية، والتي أعلنت مساء اليوم الأحد، الرواية للكاتب أحمد سعد الدين، الذي أعرب عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة، معلنًا عن الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي تصريحات صحفية، كشف سعد الدين عن بعض التفاصيل بشأن روايته، موضحًا أنه استوحى فكرتها من الكتب التاريخية التي تناولت تاريخ البابليين وآلهتهم، وبالتحديد "الإله مردوخ"، منوهًا بأن "قلادة مردوخ" تعد أول رواية يكتبها بعد عدة كتب بحثية.
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حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
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معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
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