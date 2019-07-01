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يسرا ومحمد حفظي وعمرو سلامة ينضموا لـ«الأوسكار»

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
يسرا
يسرا
أعلن المنتج السينمائي محمد حفظي، اليوم الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار". وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، "إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، والآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)"، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني والمباركات له.
ولم يكن "حفظي" الوحيد صاحب هذا النوع من الإعلان، حيث كشف المخرج عمرو سلامة، في التوقيت نفسه، عن اختياره رسميا كعضو في الأكاديمية، وذلك في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك". يذكر أن حفظي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين. (اقرأ أيضًا.. «مارفل» تحول فشل السنوات إلى
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مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
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ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.
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بعد السرطان.. شريف مدكور يعلن إصابته بمرض جديد

معركة صعبة خاضها ومازال الإعلامي شريف مدكور مع السرطان، فهو حتى الآن يخضع إلى جرعات العلاج الكيماوي الصعبة من أجل التغلب على هذا المرض الخبيث، وبدأ بعض الشيء في التعافي منه، لكنه لم يكد يلتقط أنفاسه من تلك المواجهة، حتى تعرض لمرض جديد، مثل صدمة للكثيرين. وكما عود مدكور متابعيه، فقد فضل أن يعلنها صراحة، حيث خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، كاشفًا عن خضوعه لكشف في عينه عن إصابته بقطع في الشبكية، وقال: "نعمة وفضل".
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محمد حفظي (2)

أول تعليق من محمد حفظي بعد انضمامه لـ«أوسكار»

أعرب المنتج السينمائي محمد حفظي، عن سعادته بالانضمام رسميا لأكاديمية العلوم والفنون «أوسكار». وكتب حفظى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «سعيد بانضمامي كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار"». وكان المنتج السينمائي محمد حفظي، قد أعلن الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية «أوسكار». وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باللغة الإنجليزية: «إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية»
الكاتب-أحمد-سعد-الدين

«قلادة مردوخ»| رواية تأخذك في رحلة من «بابل» لأمريكا

نجحت رواية "قلادة مردوخ" في اقتناص جائزة الدولة التشجيعية، فرع الرواية التاريخية، والتي أعلنت مساء اليوم الأحد، الرواية للكاتب أحمد سعد الدين، الذي أعرب عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة، معلنًا عن الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي تصريحات صحفية، كشف سعد الدين عن بعض التفاصيل بشأن روايته، موضحًا أنه استوحى فكرتها من الكتب التاريخية التي تناولت تاريخ البابليين وآلهتهم، وبالتحديد "الإله مردوخ"، منوهًا بأن "قلادة مردوخ" تعد أول رواية يكتبها بعد عدة كتب بحثية.
ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
السهام المارقة (2)

معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
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