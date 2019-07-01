بعد السرطان.. شريف مدكور يعلن إصابته بمرض جديد

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

شريف مدكور

معركة صعبة خاضها ومازال الإعلامي شريف مدكور مع السرطان، فهو حتى الآن يخضع إلى جرعات العلاج الكيماوي الصعبة من أجل التغلب على هذا المرض الخبيث، وبدأ بعض الشيء في التعافي منه، لكنه لم يكد يلتقط أنفاسه من تلك المواجهة، حتى تعرض لمرض جديد، مثل صدمة للكثيرين. وكما عود مدكور متابعيه، فقد فضل أن يعلنها صراحة، حيث خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، كاشفًا عن خضوعه لكشف في عينه عن إصابته بقطع في الشبكية، وقال: "نعمة وفضل".

وخلال حلقة سابقة من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، كشف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر، وأضاف: "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". (اقرأ