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بعد السرطان.. شريف مدكور يعلن إصابته بمرض جديد

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
شريف مدكور
شريف مدكور
معركة صعبة خاضها ومازال الإعلامي شريف مدكور مع السرطان، فهو حتى الآن يخضع إلى جرعات العلاج الكيماوي الصعبة من أجل التغلب على هذا المرض الخبيث، وبدأ بعض الشيء في التعافي منه، لكنه لم يكد يلتقط أنفاسه من تلك المواجهة، حتى تعرض لمرض جديد، مثل صدمة للكثيرين. وكما عود مدكور متابعيه، فقد فضل أن يعلنها صراحة، حيث خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، كاشفًا عن خضوعه لكشف في عينه عن إصابته بقطع في الشبكية، وقال: "نعمة وفضل".
وخلال حلقة سابقة من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، كشف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر، وأضاف: "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". (اقرأ
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محمد حفظي وعمر سلامة ينضمان لـ«الأوسكار»

أعلن المنتج السينمائي محمد حفظي، اليوم الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار". وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، "إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، والآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)"، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني والمباركات له.
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.
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شريف مدكور: لا أسلم على الناس بسبب مرضي (فيديو)

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر. وقال "مدكور" في حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". وذكر الإعلامي، أنه لم يستوعب صدمة الناس حينما أعلن خبر مرضه، حيث تفاجأ الجميع بالنبأ، خاصة أنه أكمل الحلقة بشكل عادي.
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شريف مدكور يعود لبرنامجه: مش خايف من الموت (فيديو)

عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته الكبيرة بعودته لتقديم برنامجه التليفزيوني "4 شارع شريف" على شاشة قناة "الحياة"، وذلك بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني. واستهل "مدكور" أولى حلقات برنامجه، اليوم السبت، بتوجيه الشكر لكل من بعثوا إليه بعبارات رقيقة ودعوات بالشفاء من المصريين أو غير المصريين، وشرح أن إدارة القناة عرضت عليه أن ينال إجازة حتى تنتهي فترة علاج "الكيماوي" التي ربما تمتد لخمسة أشهر، لكنه فضل العودة للقاء الجمهور، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج، وطلب من المشاهدين مساندته إذا ظهرت عليه علامات الإجهاد أو تساقط الشعر أثناء العلاج.
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