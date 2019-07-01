كيكانا: لا نستحق الهزيمة أمام المغرب

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

جنوب إفريقيا

كشف هلومفو كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن حزنه الكبير بسبب هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب، حيث أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن منتخب بلاده كان متماسكًا واستقبل هدفا في اللحظات الاخيرة من المباراة وكان حظنا سيئا جدا، وأن لاعبي منتخب المغرب نجحوا في إدارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة. وأضاف أن منتخب جنوب إفريقيا كان يحاول التسجيل في شباك الأسود لأن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، لكن كنا نحتاج أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى.

واختتم كيكانا تصريحاته بأن منتخب بلاده لم يكن يستحق الخسارة والوضع الحالي في المجموعة الثالثة، النقاط الثلاث التي نمتلكها لا تعبر عنا أو عن الإمكانيات الموجودة بمنتخب جنوب إفريقيا. وحقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السلام



واختتم كيكانا تصريحاته بأن منتخب بلاده لم يكن يستحق الخسارة والوضع الحالي في المجموعة الثالثة، النقاط الثلاث التي نمتلكها لا تعبر عنا أو عن الإمكانيات الموجودة بمنتخب جنوب إفريقيا.



وحقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة، ليحصد بذلك منتخب أسود الأطلسي 3 نقاط يضمن بها صدارة مجموعته في البطولة بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط، وينتظر نتائج المنتخبات الأخرى لتحديد موقفه من التأهل لدور الـ16.