رياضة

ماني يتألق ويقود السنغال للفوز على كينيا بكأس الأمم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
السنغال
السنغال
حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة.
اللقاء بدأ هادئًا حيث استحوذ منتخب السنغال على الكرة واعتمد منتخب كينيا على الضغط المتقدم لمنع أسود التيرانجا من بناء الهجمة بشكل جيد وبالفعل نجح المنتخب الكيني في تنفيذ هذا الأسلوب خلال الشوط الأول ساعدهم على ذلك حالة الاستهتار التي سيطرت على لاعبي السنغال والتي تجسدت في ركلة الجزاء التي أهدرها ساديو
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الجزائر وتنزانيا 1 (5)

الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

كيكانا: لا نستحق الهزيمة أمام المغرب

كشف هلومفو كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن حزنه الكبير بسبب هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب، حيث أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن منتخب بلاده كان متماسكًا واستقبل هدفا في اللحظات الاخيرة من المباراة وكان حظنا سيئا جدا، وأن لاعبي منتخب المغرب نجحوا في إدارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة. وأضاف أن منتخب جنوب إفريقيا كان يحاول التسجيل في شباك الأسود لأن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، لكن كنا نحتاج أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى.
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
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ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
كينيا_تنزانيا

كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا في كأس الأمم

حقق منتخب كينيا فوزًا غاليًا على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري على الملاعب المصرية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كينيا إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالمجموعة، بينما يبقى منتخب تنزانيا في المركز الأخير دون رصيد، ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط.
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الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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محرز يقود الجزائر للفوز على كينيا في كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بنيهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، تقدم بغداد بونجاح لمحاربي الصحراء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة يحصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولةن بينما يبقى منتخب كينيا دون رصيد من النقاط.
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