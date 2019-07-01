ماني يتألق ويقود السنغال للفوز على كينيا بكأس الأمم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

السنغال

حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة.

اللقاء بدأ هادئًا حيث استحوذ منتخب السنغال على الكرة واعتمد منتخب كينيا على الضغط المتقدم لمنع أسود التيرانجا من بناء الهجمة بشكل جيد وبالفعل نجح المنتخب الكيني في تنفيذ هذا الأسلوب خلال الشوط الأول ساعدهم على ذلك حالة الاستهتار التي سيطرت على لاعبي السنغال والتي تجسدت في ركلة الجزاء التي أهدرها ساديو