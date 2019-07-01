رياضة

الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
الجزائر
الجزائر
فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.
جمال بلماضي المدير الفني الكفء للمنتخب الجزائري دخل اللقاء بعدما قام بمنح بعض لاعبيه راحة من هذه المواجهة لضمانه التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، حيث أجرى بلماضي تسعة تبديلات دفعة واحدة على تشكيل المحاربين، لكن لاعبيه لم يخذلوه وقدموا عرضًا قويا وكانوا الأجدر والأحق
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الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (8)

ماني يتألق ويقود السنغال للفوز على كينيا بكأس الأمم

حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

كيكانا: لا نستحق الهزيمة أمام المغرب

كشف هلومفو كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن حزنه الكبير بسبب هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب، حيث أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن منتخب بلاده كان متماسكًا واستقبل هدفا في اللحظات الاخيرة من المباراة وكان حظنا سيئا جدا، وأن لاعبي منتخب المغرب نجحوا في إدارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة. وأضاف أن منتخب جنوب إفريقيا كان يحاول التسجيل في شباك الأسود لأن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، لكن كنا نحتاج أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى.
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
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ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

الجزائر في مهمة تحصيل حاصل أمام تنزانيا

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها كينيا الساعة 9:00 مساءً على ملعب 30 يونيو، بينما تواجه الجزائر نظيرتها تنزانيا في نفس التوقيت على ملعب السلام، وضمنت الجزائر التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف، بينما توجد السنغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كينيا الثالثة، في الوقت الذي تتذيل فيه تنزانيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (4)

تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
منتخب الجزائر

خطف العقول..حكاية محمد فوزي مع النشيد الوطني للجزائر

كل شيء داخل جبهة التحرير الوطنية بالجزائر كان في حركة مستمرة في هذا اليوم، حضور مكثف من رجالات الجبهة، شبان يتحركون كالموج المتدافع، كلهم حماس ورغبة في كتابة النشيد الوطني للبلاد كي يتم الاستفادة منه في الضغط على المستعمر الغاشم، وسط انقسام كبير عن من يقوم بكتابة النشيد، سرعان ما تدخل عبان رمضان، القائد الثوري المعروف بدوره الكبير في توحيد جبهة التحرير الوطني مع الفصائل السياسية من أجل محاربة الاستعمار، وقطع كل التساؤلات كعادته بإجابة واحدة، تمثلت في طرح اسم مُفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية.
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