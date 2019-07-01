الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

الجزائر

فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.

جمال بلماضي المدير الفني الكفء للمنتخب الجزائري دخل اللقاء بعدما قام بمنح بعض لاعبيه راحة من هذه المواجهة لضمانه التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، حيث أجرى بلماضي تسعة تبديلات دفعة واحدة على تشكيل المحاربين، لكن لاعبيه لم يخذلوه وقدموا عرضًا قويا وكانوا الأجدر والأحق

جمال بلماضي المدير الفني الكفء للمنتخب الجزائري دخل اللقاء بعدما قام بمنح بعض لاعبيه راحة من هذه المواجهة لضمانه التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، حيث أجرى بلماضي تسعة تبديلات دفعة واحدة على تشكيل المحاربين، لكن لاعبيه لم يخذلوه وقدموا عرضًا قويا وكانوا الأجدر والأحق بالفوز.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي في حراسة المرمى: رايس إمبولحي، وفي الدفاع: مهدي زفان- رفيق حليش- مهدي جيان تاهرات- محمد فارس، وفي الوسط: مهدي عبيد- هشام بودادي- آدم أوناس- إسماعيل بن ناصر وفي الهجوم: إسلام سليماني- أندي ديلورت.

الجزائر قدم عرضًا رائعًا وتأهل إلى الدور التالي بعدما فاز في مبارياته الثلاث، التي خاضها دون أن تهز شباكه أي أهداف ليصبح الفريق الثالث الذي يتأهل بالعلامة الكاملة مع مصر والمغرب.