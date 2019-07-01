البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

تحرير:أ.ش.أ ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

البيت الأبيض - صورة أرشيفية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".

وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، مؤكدا على ضرورة أن تصل إيران "إلى مستوى عدم التخصيب الكلي لليورانيوم".وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلو جرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في