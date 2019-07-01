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البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

تحرير:أ.ش.أ ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
البيت الأبيض - صورة أرشيفية
البيت الأبيض - صورة أرشيفية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، مؤكدا على ضرورة أن تصل إيران "إلى مستوى عدم التخصيب الكلي لليورانيوم".وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلو جرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في
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ترامب بعد خرق إيران الاتفاق النووي: تلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ300 كيلوجرام". وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام.
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لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض. اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
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10 قتلى في تحطم طائرة بمطار ولاية تكساس الأمريكية

لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع صباح الأحد بتوقيت ولاية تكساس.
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بموقع مزيف.. ترامب يبدأ حربه «القذرة» ضد جو بايدن

يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت المناظرات الانتخابية بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لعام 2020، والتي سينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مرشحا يأتي على رأسهم، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وفي محاولة لتشويه سمعة المرشح الأقرب للفوز بدعم الديمقراطيين، بدأ ترامب ومؤيدوه حربهم "القذرة" ضده، حيث أنشأ شخص مرتبط بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، موقعا مزيفا لحملة "جو بايدن" على الإنترنت.
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حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
علي خامنئي

إيران: عقوبات أمريكا تقطع طريق الدبلوماسية إلى الأبد

قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام، علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم، مضيفا أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، الاثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.
اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
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