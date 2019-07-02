بلماضي: حققنا كل المطلوب.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

منتخب الجزائر

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره التنزاني، مساء الإثنين، مؤكدًا أن الأهداف التي سعى إليها في دور المجموعات تحققت. وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. بهذا الفوز رفع الخضر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير.

وأكد بلماضي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن الفريق حصد النقطة التاسعة محققًا العلامة الكاملة، كما تمكن من إشراك أكبر عدد من اللاعبين في مواجهة تنزانيا، مشيدًا بالمستوى الذين قدموه في اللقاء وجعلهم يستحقون لقب لاعبين كبار وليسوا مجرد بدلاء. وأوضح مدرب محاربي الصحراء، أنه