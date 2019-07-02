رياضة

بلماضي: حققنا كل المطلوب.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره التنزاني، مساء الإثنين، مؤكدًا أن الأهداف التي سعى إليها في دور المجموعات تحققت. وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. بهذا الفوز رفع الخضر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير.
وأكد بلماضي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن الفريق حصد النقطة التاسعة محققًا العلامة الكاملة، كما تمكن من إشراك أكبر عدد من اللاعبين في مواجهة تنزانيا، مشيدًا بالمستوى الذين قدموه في اللقاء وجعلهم يستحقون لقب لاعبين كبار وليسوا مجرد بدلاء. وأوضح مدرب محاربي الصحراء، أنه
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سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
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رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.
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ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
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الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (5)

رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.
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البلايلي: أمر واحد ينقص الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا

أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه يسعى لتقديم أفضل اداء ممكن في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع داخل الصفوف لديه رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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أبو تريكة عن فوز الجزائر: المدرب الذكي نعمة (فيديو)

تغنى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا: «وصل لي إحساس وأنا أشاهد الفريق بأن هناك روحا رائعة بين اللاعبين ولا فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، والجميع لديهم إخلاص كبير ويبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز». وأشاد أبو تريكة، خلال تصريحاته عقب المباراة بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، بالمستوى الذي ظهر به إسماعيل بن ناصر، في اللقاء، مؤكدًا أنه أحد اكتشافات منتخب الجزائر في هذه البطولة، ويقوم بدور كبير هجوميا ودفاعيا.
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