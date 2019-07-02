رياضة

تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

لم يشهد اليوم الحادي عشر من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية أي مفاجآت في نتائج المباريات التي أقيمت، مساء الإثنين، ضمن الممجموعتين الثالثة والرابعة.
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
ماني
ماني
أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
يعد منتخب كينيا أكثر المتضررين من نتائج مباريات اليوم الحادي عشر، حيث تراجعت فرص تأهله للدور التالي ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث بالبطولة، وسيضطر للانتظار حتى انتهاء مباريات الغد التي ستشهد ختام مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة. اكتساح فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة
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السنغال-وكينيا‎ (3)

سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (5)

رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.
كينيا_السنغال

ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
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السنغال-وكينيا‎ (3)

سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (8)

ماني يتألق ويقود السنغال للفوز على كينيا بكأس الأمم

حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة.
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (1)

الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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