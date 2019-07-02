تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

لم يشهد اليوم الحادي عشر من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية أي مفاجآت في نتائج المباريات التي أقيمت، مساء الإثنين، ضمن الممجموعتين الثالثة والرابعة.
أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
يعد منتخب كينيا أكثر المتضررين من نتائج مباريات اليوم الحادي عشر، حيث تراجعت فرص تأهله للدور التالي ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث بالبطولة، وسيضطر للانتظار حتى انتهاء مباريات الغد التي ستشهد ختام مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.
اكتساح
فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة
يعد منتخب كينيا أكثر المتضررين من نتائج مباريات اليوم الحادي عشر، حيث تراجعت فرص تأهله للدور التالي ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث بالبطولة، وسيضطر للانتظار حتى انتهاء مباريات الغد التي ستشهد ختام مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.
اكتساح
فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى يوم 19 يوليو الحالى.
الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، بينما تجمد رصيد ناميبيا بدون نقاط في المركز الأخير ليودع الأخير البطولة، بينما تأهل المنتخب الإيفواري مع نظيره المغربي وينتظر جنوب إفريقيا التأهل كافضل ثوالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.
فوز قاتل
حقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى،.
هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة.
بهذه النتيجة، حصد منتخب أسود الأطلسي 3 نقاط ضمن بها صدارة مجموعته في البطولة بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط، وينتظر نتائج المنتخبات الأخرى لتحديد موقفه من التأهل لدور الـ16.
العلامة الكاملة
فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير.
أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقًا كبيرًا من لاعبي المنتخب الجزائري.
تألق
حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو المقبل.
أحرز أهداف أسود التيرانجا إسماعيلا سار في الدقيقة 62، والمتألق ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 72 و78، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة.