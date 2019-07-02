تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

لم يشهد اليوم الحادي عشر من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية أي مفاجآت في نتائج المباريات التي أقيمت، مساء الإثنين، ضمن الممجموعتين الثالثة والرابعة.

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

ماني

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.

يعد منتخب كينيا أكثر المتضررين من نتائج مباريات اليوم الحادي عشر، حيث تراجعت فرص تأهله للدور التالي ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث بالبطولة، وسيضطر للانتظار حتى انتهاء مباريات الغد التي ستشهد ختام مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة. اكتساح فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة